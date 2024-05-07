智谱AI研发国产文生视频模型对标Sora 最快年内发布

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:据钛媒体报道，智谱 AI 正在研发对标 OpenAI Sora 的高质量文生视频模型，预计最快年内发布。

该公司是国内一家估值过200亿的 AI 大模型独角兽公司，成立于2019年，由清华大学计算机系的技术成转化而来。智谱 AI 已推出多个大模型产品，包括 ChatGLM 系列和 GLM4系列，表现接近国外顶级模型。公司在多个领域有超过2000家生态合作伙伴和超过1000个大模型规模化应用。智谱 AI 已完成五轮融资，估值超过200亿元人民币，是国内 AI 领域独角兽企业。

智谱 AI 的文生视频模型研发突破关键包括技术路线选择和高质量视频素材语料的训练。公司注重解决连续帧抖动、高分辨率和高一致性长序列生成等技术问题，同时致力于获取高质量数据泛化到更多真实场景。此前智谱 AI 投资的生数科技发布了中国首个 Sora 级视频模型 Vidu，与智谱 AI 可能形成竞争关系。

智谱 AI 的目标是瞄准 AGI，实现超过人类水平的超级认知智能，同时确保模型安全、可控。公司投资了超过13家 AI 产业链初创公司，致力于实现 AI 的自我解释、自我评测、自我监督。

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