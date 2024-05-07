联发科天玑 9300+ 处理器发布 支持Llama27B端侧大模型运行

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:在今日上午的MediaTek天玑开发者大会MDDC2024上，备受瞩目的天玑9300++旗舰处理器终于揭开了神秘的面纱。这款处理器的CPU架构精心布局，融合了1个高达3.40GHz的Cortex-X4核心，3个2.85GHz的核心，以及4个2.00GHz的核心，确保了在处理各种复杂任务时都能游刃有余。

值得一提的是，天玑9300+在业界首次实现了更高速的Llama27B端侧大模型运行，令人惊叹的速度达到了22tokens/秒。此外，它在“头部吃鸡游戏”中的满帧功耗降低了20%，这无疑将进一步提升游戏体验。同时，它还搭载了星速引擎，对Wi-Fi和蜂窝网络进行了优化，支持双网并发，为用户提供了更流畅的网络体验。

vivo X100S手机将成为首款搭载这款旗舰芯片的手机。据悉，这款新机已经完成了工信部入网、无线电认证以及3C认证，配备了最高120W功率的GaN充电器，并支持UFCS融合快充，为用户带来了前所未有的充电体验。

此外，iQOO Neo9S Pro手机也宣布将在本月（5月）发布，成为首批搭载联发科天玑9300+芯片的手机之一，预计将在市场上掀起一股新的热潮。

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