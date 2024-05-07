苹果的“ACDC 项目”正在为数据中心开发人工智能芯片

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:据华尔街日报报道，苹果公司正在研发一款可在数据中心伺服器上运行人工智能（AI）软件的晶片，该项目代号为“Project ACDC”，旨在帮助苹果在AI领域取得竞争优势。虽然晶片推出时间尚未确定，但苹果已承诺将在 6 月的全球开发者大会上发布更多AI相关产品和消息。

苹果公司发言人拒绝就此置评。据悉，苹果一直与台积电密切合作，设计并开始生产这类晶片，但尚不清楚是否已生产出最新晶片。知情人士称，苹果的伺服器晶片可能专注于执行AI推论（inference），而非训练AI模型，这与目前在训练AI模型方面领先的NVIDIA有所不同。

多家科技巨头都在研发自家的AI伺服器晶片，或寻求摆脱NVIDIA控制的可能性，后者在该领域市场份额估计超过80%。苹果凭借其强大的晶片实力，有望在AI领域获得关键优势之一。

苹果在客制化晶片方面拥有丰富成功经验，从 2010 年首次将自主研发处理器晶片整合到iPhone和iPad，到 2017 年将AI处理器整合至移动晶片，再到 2020 年用客制化晶片取代Mac中的英特尔晶片。

一位消息人士透露，苹果最新版本的M系列晶片将能够执行部分AI功能，例如在伺服器中的推论。

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