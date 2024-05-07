ChatGPT.COM 域名启用 其搜索产品预计本周上线

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:ChatGPT.COM 域名已经正式启用了。目前，访问OpenAI的原聊天模型访问地址 https://chat.openai.com 将会跳转到新的域名 https://chatgpt.com。

ChatGPT搜索引擎即将发布?

5月6日，Reddit上有网友爆料称，OpenAI计划于5月9日发布一款基于ChatGPT的搜索引擎，该搜索引擎可能会成为谷歌的潜在竞争对手。

据该爆料信息，OpenAI已经为这款搜索产品注册了search.chatgpt.com域名，并且已经创建了相关的SSL证书，预计产品将在本周内上线。

尽管有关ChatGPT搜索引擎的讨论在社交媒体上引起了广泛兴趣，但截至目前，OpenAI官方尚未对这一消息进行确认或作出任何回应。

若该搜索引擎确实发布，它可能会利用ChatGPT的先进语言模型技术，为用户提供更自然、更准确的搜索体验。市场对此表现出了高度的期待和兴趣，许多人都在密切关注OpenAI的下一步动作。

OpenAI作为人工智能领域的先行者，一直在不断探索和推动AI技术的边界。从聊天模型到搜索引擎，OpenAI的每一步发展都备受瞩目。不管即将到来的搜索引擎是否能够真正挑战谷歌的市场地位，它都将是AI技术应用的一个重要里程碑。

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