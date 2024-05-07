阿里京东今年618均取消预售 天猫618售卖时间表一览

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:今年，天猫618的报名工作已于5月6日启动，最引人注目的变化是官方预售环节的取消，直接开启商品报名模式，标志着史上最简单的天猫618即将来临。

此次变革不仅简化了商家的参与流程，也提升了消费者的购物体验。具体而言，天猫618的售卖环节将分为两波现货售卖期，首波自5月20日晚8点启动，次波则在5月31日晚8点开启。这两波售卖期间，淘宝天猫将设立多个营销会场，结合满减、超级秒杀、惊喜直降等策略，助力商家拓展业务。

商家报名过程也得到了极大的简化。无需繁琐的报名环节，只要满足条件，商家即可直接进行商品报名。具体流程为签署协议、设置主玩法、完成商品报名。从5月6日起，淘宝天猫将同步启动两波正式活动的商品报名工作。

消费者也将在此次618购物节中享受到更加便捷和安心的购物体验。天猫升级了价格保障机制，确保消费者可以简单、放心地购买。除了对先涨后降行为进行管控外，天猫还提供从付款日起至7月5日的全程价保服务。此外，淘宝天猫还将推出一系列消费者友好措施，如活动商品包邮、运费险、现货供应等，不断提升消费者在大促期间的购物体验。

以下是今年天猫618的具体售卖时间表:

第一波:

预热期:5月19日0点至5月20日19:59:59

正式售卖:5月20日20:00:00至5月28日23:59:59

第二波:

预热期:5月29日0点至5月31日19:59:59

正式售卖:5月31日20:00:00至6月20日23:59:59

此外，京东618将在5月31日晚8点开启，直接“开门红”，进行现货售卖，随后依次进入专场期、高潮期和返场期。

京东 CEO 许冉表示，将投入最大资源升级流量生态、AI 技术和服务能力，帮助小商家增长销售。

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