美国政府投资 2.85 亿美元发展人工智能芯片

划重点: ⭐️ 美国政府从2800亿美元的 CHIPS 和科学法案中拨出2. 亿美元，帮助公司开发半导体的 “数字孪生体”。 ⭐️ CHIPS Manufacturing USA Institute 将创建一个区域多化网络，用于在设计和制造物理半导体及其数字孪生体之间进行资源共享。 ⭐️ 数字孪生体物理芯片的虚拟表示，可以模拟其行为，加速开发和生产过程。

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:美国政府近日布，将从总额达2800亿美元的 CHIPS 和科学法案中拨出2.85亿美元，用于帮助开发半导体的 “数字孪生体”。

CHIPS Manufacturing USA Institute 将成立一个区域多样化网络，旨在促进设计和制造物理半导体及其数字孪生体之间的资源共享。数字孪生体是物理芯片的虚拟表示可以模拟其行为，从而加速开发和生产过程。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据悉，该研究所将资助研究、建立合设施、示范项目以及数字孪生体领域的培训。其目标是通过利用人工智能等新技术来快设计和制造过程，并通过优化生产来降低成本，以推动美国半导体制造业的发展。

在一举措下，数字孪生体技术将得到更多的关注和投资，有望成为未来半导体行业发的重要引擎之一。这也意味着美国政府对人工智能和半导体行业的重视程度不断加深，将有力推动相关技术和产业的创新与进步。

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