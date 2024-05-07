黄仁勋：不退休是因为没其他事可做 很喜欢英伟达CEO职位

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:英伟达创始人兼CEO黄仁勋近日亮相TiECon2024年度大会，与风投公司Mayfield管理合伙人纳文查德哈进行了深入对话。在这次交流中，黄仁勋不仅分享了创办英伟达的经历，还透露了自己对于工作和生活的独到见解。

当被问及创业的初衷时，黄仁勋以轻松而谦逊的口吻回应道:“我的创业之路其实颇为普通。当时，我有两位非常要好的朋友，他们一直鼓励我加入他们的团队。就这样，我走上了创业的道路。”他坦言，尽管每个公司的诞生背后都有各自的故事，但英伟达的故事并非那种惊天地泣鬼神的传奇，更多的是平凡与真实。

纳文查德哈对此表示出浓厚的兴趣，甚至提议将来可以将这个故事搬上大银幕。然而，黄仁勋却认为，正是这份平凡和真实，使得英伟达的故事更加引人入胜。他坦言，虽然自己时常思考如何更好地讲述这段经历，但始终觉得，就是三个普通工程师凭借信念和坚持，共同开创了一家公司，这样的故事已经足够动人。

黄仁勋进一步表示:“在我看来，故事最吸引人的部分不在于它的起点，而在于它的发展过程。我们坚信加速计算的力量，并一直为此努力。我相信，这只是一个开始，远非终点。”

此外，黄仁勋还谈到了自己为何选择继续担任英伟达CEO而不选择退休。他直言不讳地表示:“除了担任英伟达CEO，我找不到其他更适合我做的事情。我热爱这份工作，更享受与一群优秀的人共事的过程。”这句话不仅体现了他对自己职业生涯的热爱，也彰显了他对公司团队的信任。正是这种将工作视为生活一部分的态度，让他能够在激烈的商业竞争中保持领先地位。

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