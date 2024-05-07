英国无人驾驶汽车公司Wayve获得10亿美元融资 软银领投

划重点: - 🚗 英国无人驾驶汽车初创公司 Wayve 获得来自 SoftBank、N 和 Microsoft 三家全球顶尖科技公司的10亿美元投资，用于商业其产品。 - 💰 这是欧洲人工智能初创公司迄今为止最大的风险投资，可能使 Wayve 的估值达到数十亿美元。 - 👨‍💻 Wayve 于2017年由两名剑桥大学博士生成立，他们的人工智能软件可以使任何车辆实现无人驾驶。

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:英国无人驾驶汽车公司 Wayve 已从全球三家最具影响力的科技公司获得超过10亿美元的融资，以商业化其产品。这轮 C 融资由投资者 SoftBank 领投，Nvidia 和 Microsoft 也参与其中。

这些资金将帮助开发该初创公司的人智能软件，该软件可以使任何车辆实现无人驾驶。这是迄今为止对欧洲人工智初创公司的最大风险投资。这轮10.5亿美元的融资可能使总部位于伦敦的 Wayve 公司估值达到数十亿美元，尽管公司和投资者并未透露具体数字。

Wayve 成立于2017年，由剑桥大学的两位博士生 Alex Kendall（31岁）和 Amar Shah 共同创立，他们研究机器学习、计算视觉和机器人技术，并希望探索一不同的无人驾驶方法。Wayve 的人工智能软件可以使任何车辆实现无人驾驶，为汽车行业带来了一种创新的解决方案。

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