特斯拉人形机器人擎天柱进厂打工 可精准分装电池

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:最近，特斯拉发布了关于其最新人形机器人擎天柱Optimus的最新进展视频，这段视频凸显了Optimus在分拣电池、自主行走以及执行工厂任务等多方面的能力。

在特斯拉自家的工厂中，Optimus机器人“大展身手”，它正在熟练地对4680电池组进行分装。视频中，机器人的手指异常灵活，与人类的手指不相上下，能够精准地拿起单个电池体，并平稳地放入分装框中。

特斯拉特别强调，Optimus在工厂中的这项工作是完全自主完成的，无需任何人为干预。更令人惊奇的是，机器人还具备自主纠错的能力，一旦发现电池放置不当，它会迅速捡起并重新进行分装。

Optimus的手部设计尤为出色，不仅拥有触觉感应，其自由度（DoF）更是高达11个，远超同行业的5-6个自由度标准，使其成为全球五指机器人中最为灵巧的代表。特斯拉的创始人马斯克更是表示，未来Optimus的手指自由度将达到22个，其灵活程度将进一步提升。

除了手部功能的卓越表现，Optimus还展示了其行走能力。在视频中，它自如地在办公室内行走，最新的步速已经接近人类的行走速度，约为0.6米/秒。

特斯拉计划首先将Optimus机器人应用于自家的制造工厂，一旦其实用性得到验证，公司计划开始销售这款机器人。马斯克对Optimus的前景充满信心，他认为这款机器人被严重低估了，其潜在需求可能高达100亿至200亿台，并预测Optimus将占据特斯拉长期价值的大部分。

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