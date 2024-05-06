微软发布AI天气预测模型 能精准预报未来30天天气

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:微软Start团队近日宣布，他们开发出了一种全新的数据驱动AI天气预测模型，该模型能够准确预测未来30天的天气情况。这一研究成果不仅在预报准确率上取得了显著提升，同时在计算效率上也实现了巨大突破。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2403.15598

新AI天气预测模型是微软Start团队多年研究的成果，它结合了五种不同的人工智能模型和三种深度学习架构。通过利用过去数十年的海量天气数据进行训练，该模型能够学习并模拟复杂的气象变化规律。

在预估未来一周的天气预报方面，新AI模型的气温准确率比目前领先的欧洲中期天气预报中心（ECMWF）的模型高出17%。即便是预测未来四周的天气，新模型的准确率也比ECMWF的模型高出4%。

与目前普遍使用的NWP/ECMWF模型相比，后者需要依赖超级计算机进行大量计算，而微软的AI天气预测模型在计算效率上有显著优势。该模型能够在单个NVIDIA V100图形处理单元上运行，在不到两小时的时间内产生100个30天的预测结果，大大减少了计算资源的需求。

微软的这一研究成果，不仅在天气预报的准确性上取得了重要进展，更在计算效率上实现了革命性提升。这将有望推动天气预测服务的发展，为农业生产、交通运输、能源管理等多个领域带来积极影响。随着AI技术的不断进步，未来的天气预测将更加精准、高效。

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