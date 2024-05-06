淘宝推出免单活动 活动时间为5月6日至5月9日

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:今日，一则关于“淘宝免单bug”的词条迅速登上微博热搜，引发网友的广泛讨论。这一话题的焦点源自多人收到了一条“淘宝免单短信”，通知用户今日下单的商品已被淘宝免单，并附赠了51元免单红包。

起初，许多网友猜测这可能是淘宝系统的一个错误，但随后证实这其实是淘宝为庆祝其周年庆而特别推出的免单活动。活动时间为5月6日00:00至5月9日23:59，期间符合条件的用户都有机会享受免单福利。

根据活动规则，用户只需在指定时间内登录淘宝App或网页版淘宝，参与猜题游戏。淘宝会在特定时段公布题目，每题包含三张图片，每张图片对应一个0-9之间的数字，这些数字将组成一个金额。用户需根据这些线索猜测金额，并在规定范围内下单（如猜测金额为299元，则订单金额需在299-299.99元之间）。

活动中，淘宝会按照用户下单并付款的先后顺序进行排名，前N名付款的用户将获得免单机会。一旦获得免单资格，用户将在确认收货后收到免单红包。同一用户在活动期间最多可获得3次免单红包（网页版和App合计）。

准备参加淘宝免单活动的用户可以在淘宝内搜索“淘宝免单”，即可查看活动详细规则及参与方式。请注意，活动不支持虚拟、投资金、纪念币等类目商品，且订单金额需精确匹配或接近猜测金额，排名以付款时间为准，先到先得。

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