​DeepMind可持续发展主管表示，AI系统能源利用效率将提高

划重点: ⭐️ DeepMind 可持续发展主管表示，随着系统能源效率的提升，生成式 AI 模型的能源利用将逐渐降低。 ⭐️ 新的 AI 模型需求大增导致能源和计算成本飙升，而技术公司由建设向更新转变，将有助于减少对环境的影响。 ⭐️ AI 技术发展的同时也带来了能源利用和数据中心资源消耗等环境问题，引起了环保人士的关注。

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:谷歌 DeepMind 的可持续发展主管 Drew Purves 表示，随着系统能源效率的提升，生成式 AI 模型的能源利用将逐渐降低。他承认，包括谷歌的 Gemini 在内，强大新 AI 模型的巨大需求已导致能源和计算成本飙升。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据一项研究显示，利用 AI 模型生成一幅图像所消耗的能源相当于给智能手机充满电一次。当用户的请求量达到百万级时，这些能源消耗迅速累积。因此这种增加的能源使用量以及维持 AI 模型所依赖的大型数据中心所需的资源，已引起环人士的重大关注。

Purves 指出，技术公司从建设向更新转变，将有助于减少 AI 技术展所带来的环境影响。此外，他还提到，AI 技术的发展同时也带来了能源利用和数据中心资源消耗等环境问题，引起了环保人士的关注。随着 AI 技术的不断发展，期待来能够通过技术创新来解决这些环境问题。

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