OpenAI 即将推出 ChatGPT 驱动的搜索引擎，或将与谷歌搜索竞争

划重点: - OpenAI 注册了一个新的域名 “search.chatgpt.com”，暗示 ChatGPT 驱动的搜索引擎即将发布。 - ChatGPT 搜索引擎将结合 Google 等网络搜索引擎和 ChatGPT 的生成式人工智能功能，提供更准确、更新的搜索结果。 - 这将是 OpenAI 首个类似 Google 搜索的产品，可能在未来几天正式发布。

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:OpenAI 据报道正在开发其名为 ChatGPT 的 Google 替代品，该搜索引擎即将发布。根据 Y Combinator 的 Hacker News 社区最近的一篇帖子，该公司注册了一个新的域名 “search.chatgpt.com”，并获得了安全证书，表明 ChatGPT 驱动的搜索引擎即将发布。然而，目前访问该网址时显示 “未找到”。

OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 曾是风险投资公司 Y Combinator 的前总裁，而 Y Combinator（YC）是 OpenAI 的早期投资者之一。

尽管这可能只是巧合，但也可能暗示 OpenAI 的第一个类似 Google 搜索的将在接下来的几天正式发布。根据 AI 影响者 Pete Huang 在 X 上的一篇帖子，ChatGPT 搜索引擎可能会在5月9日推出，还有其他几份报告也指向 ChatGPT 搜索引擎在接下来的几天可能会发布 ChatGPT 搜索引擎是一种将 Google 等网络搜索引擎和 ChatGPT 的生成式人工智能功能相结合的产品。当用户提出问题或输入查询时，ChatGPT 搜索引擎可能会提供包括生成式人工智能内容和相关网页在内结果，类似于 Perplexity AI。

这意味着用户不仅可以获得关于网络上所有相关信息的生成式人工智能摘要，还可以得直接的信息来源，适用于那些需要比摘要更多信息的用户。目前，Google 在搜索引擎业务中占据强势地位，市场份额近90%，其次是微软的 Bing 搜索引擎。Google 一直在进行人工智能功能的实验。与 ChatGPT 等生成式人工智能聊天机器人不同，OpenAI 在搜索引擎中可以加入广告，为公司创造新收入来源。

ChatGPT 搜索引擎的用户界面可能因设备而异。在桌面上，网页搜索结果和生成式人工智能摘要可能会并排显示，而在智能手机上可能会一个接一个地显示。一个很好的例子是微软的 C o p i l o t，它由 GPT-4和 Bing 搜索引擎驱动。

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