抖音：4月26日至5月5日生活服务订单量同比增长94%

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:5月6日，抖音生活服务发布了“五一”数据观察。据统计，从4月26日至5月5日，抖音生活服务订单量同比激增94%，下单消费者数量也同比上涨71%，彰显出节日期间消费市场的强劲活力。

在文旅领域，抖音平台特别推出的主题品牌会场及文旅团购优惠吸引了大量游客。西安大唐不夜城、北京天安门、杭州西湖等传统名胜地成为网友打卡的热门选择，同时，西安钟楼、清明上河园等充满古韵的景区也备受青睐。此外，古镇古村的团购销量环比增长高达288%，反映出消费者对传统与历史文化的浓厚兴趣。

在品尝地方特色美食方面，“五一”假期同样表现出旺盛的需求。闽菜、潮汕牛肉火锅、广式火锅等八大菜系之一的特色菜品销量均实现了大幅增长。特别是豫菜，随着河南文旅的崛起，其抖音团购销量也实现了显著增长。此外，小龙虾、川渝火锅等假期常驻“热门”美食也持续火爆。

从地域角度看，上海、郑州、厦门三地在“五一”假期的“吃喝玩乐”相关团购销量中位居前列，福州和成都紧随其后。这些城市不仅拥有丰富的消费资源，而且消费者的购买力也相当强劲。

“五一”假期期间，亲子游成为一大亮点。抖音生活服务中亲子相关团购销量同比猛增111%，科技馆、动物园和游乐园等亲子游热门场所的团购销量也实现了大幅增长。这表明，家庭出游已成为节日消费的新趋势。

除了文旅和餐饮消费外，“五一”假期的休闲方式也呈现出多样化趋势。电影院、露营地、宠物店等场所的团购销量均实现了显著增长。其中，电影院相关团购销量环比增长高达285%，露营地团购销量环比增长117%，宠物店洗护等团购销量同比增长187%。这些数据显示出消费者对高品质休闲生活的追求。

抖音生活服务相关负责人表示，平台将持续努力在节假日为大众提供丰富多元的优价团购商品，并加强消费者权益保障措施如“安心游”等，以推动假日经济的高质量发展。

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