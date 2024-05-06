AITO汽车发布山西问界M7事故说明 回应M7事故四大疑问

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:近日，山西省侯平高速路段发生了一起令人痛心的交通事故。4月26日，一辆问界新M7Plus在高速行驶中不幸追尾了正在作业的道路养护车，并随后起火。针对此次事故中公众关注的车辆技术问题，AITO汽车官微于今日发布了详细的说明。

公众对于为何自动紧急制动（AEB）功能未能避免碰撞表示疑问。AITO汽车回应称，事故车辆的制动系统在碰撞前处于正常状态，且在事故发生前的5分钟内，车辆有2次制动动作，均正常减速。但值得注意的是，问界新M7Plus所搭载的L2级辅助驾驶系统，其自动紧急制动(AEB)的工作范围限定在车速4～85km/h。而事故发生时，车辆车速高达115km/h，超出了AEB的工作范围。

针对车辆起火的原因，AITO汽车解释称，由于事故车辆与前方道路养护车发生高速追尾碰撞，导致前方车辆尾部坚硬结构严重侵入事故车辆前机舱及乘员舱，造成前机舱及乘员舱严重损坏，线束被瞬间切断。火源来自于前机舱内被高温部件或线束短路火花引燃，随后火势蔓延至整车。但动力电池包并未发生自燃。

关于安全气囊是否正常打开的问题，AITO汽车表示，根据后台数据分析，碰撞发生时主驾驶位有安全带锁扣信号，安全气囊正常打开。同时，问界新M7Plus具备碰撞自动解锁功能，并配置有机械车门内把手。然而，在高速追尾碰撞中，由于前方车辆尾部结构侵入导致电源线及信号线被切断，门把手控制器未能收到弹出信号。最终，施救人员通过破窗并拉动机械车门内把手的方式成功开门实施营救。

AITO汽车对此次事故中的人员伤亡表示深切的哀悼，并表示将积极配合当地交警部门开展事故调查，提供一切必要数据还原事故原因，并对家属提供一切可能的支持。具体调查结果将以后续交警部门的通报为准。

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