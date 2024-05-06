苹果 AI 计划曝光：更智能的 Siri 即将到来

划重点: ⭐ 苹果致力于改进 Siri，采用更小更高效的模型 ⭐ Siri 的未来或许无需唤醒词即可智能回应 ⭐ 苹果 AI 在健康、图像编辑、Memojis 等领域展现出多种潜力应用

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:苹果在人工智能领域看似起步较晚，但最近的传闻和报告表明，苹果一直在等待时机，准备迈出重要一步。

据报道，苹果正在与 OpenAI 和谷歌合作，同时也在研发自己的模型 Ajax 从苹果公布的 AI 研究来看，公司的 AI 战略逐渐清晰。近期有消息称，苹果计划在 iOS18中将所有 AI 功能运行在设备上，实现全线离线运行。研人员开发了一种在 SSD 上存储模型数据的系统，使模运行更加快速高效。另外，他们还设计了一个压缩模型的系统 EELBERT，使模型在更小的体积下保较高质量。苹果正努力解决模型规模扩大带来的效率、耗能和速度平衡问题。

在 AI 产品方面，苹果瞄准虚拟助手 Siri 的改进。研究人员探索了无需唤醒词即可启动 iri 的技术，以及使用 LLM 更好地理解 “含糊查询”。此外，苹果也将 AI 应用于健康、图像编辑和 Memojis 等领域。在健康领域，苹果研究如何通过模型处理生物数据，设计了多设备人体活动数据集等。在图像编辑方面，研究人员开发了可通过描述实现编辑的工具 MGIE。而在音乐领域，苹果研究了声音分离技术，有望为提供混音功能。

苹果未来或许将 AI 技术应用于更多实际场景，提升用户体验。未来的 Siri 可能会更智能、更贴心，为用户带来更多便利。而苹果不仅注重技术突破，更注重 AI 技术如何为用户日常生活提供帮助和创造力激发。

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