理想汽车：首销期全新L6单日定单破万、累计定单已超4.1万台

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:五一假期的热潮刚刚退去，理想汽车便交出了一份亮眼的成绩单。据官方最新公布的数据，自 4 月 18 日开启预售至 5 月 5 日首销期结束，全新理想L6 的累计定单已突破惊人的 41000 台大关。特别值得一提的是，在 5 月 5 日首销权益的最后一天，理想L6 单日定单数量便高达 1 万台，这一表现无疑显示了市场对这款车型的热烈追捧。

这一成绩的取得，让不少业界观察者和消费者感叹，理想汽车在经过一段时间的沉寂后，终于凭借L6 的出色表现，重新找回了市场的热情。不少网友直言，理想L6 的上市，无疑为品牌在激烈的市场竞争中增添了新的活力。

理想L6 之所以能够获得如此高的关注度，与其强大的产品实力密不可分。作为一款大五座中大型SUV，L6 提供了两款配置车型，售价区间为24.98-27. 98 万，车身尺寸达到了49251960 1735 毫米，轴距长达 2920 毫米，为乘客提供了宽敞舒适的乘坐空间。

在配置方面，L6 同样表现出色。全系搭载 8295 车机芯片，提供Nappa真皮座椅、两排四座加热通风按摩等豪华配置。前排双座椅更是配备了 10 点按摩和记忆功能，为乘客带来极致的舒适体验。此外，车辆还自带五座 5 个软枕、双层夹胶隔音玻璃、巨大全景天窗（带遮阳帘）等实用配置，为乘客的出行提供了更多便利。

在动力性能方面，L6 同样不遑多让。全系配备1.5T发动机和前后双电机，系统最大功率达到 300 千瓦，峰值扭矩高达 529 牛米。零百加速仅需5. 4 秒，极速可达180km/h（电子限速）。此外，车辆还搭载了36. 8 千瓦时磷酸铁锂电池和 60 升大容量油箱，CLTC工况纯电续航 212 公里，综合工况续航可达 1390 公里。电池支持快充技术， 20 分钟即可从20%充至80%，为长途出行提供了强有力的支持。

总体来看，理想L6 凭借其出色的产品实力和独特的市场定位，在短短的时间内便获得了消费者的广泛认可。未来，随着交付量的不断增加和口碑的持续发酵，相信理想L6 将会在市场上创造更加辉煌的业绩。

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