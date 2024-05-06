雷军：看完车展很绝望 各大厂商缺乏独特性和创新

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:小米CEO雷军在近期举办的2024中关村论坛年会上分享了自己参观2024北京车展后的深刻感受。他直言不讳地表达了对当前汽车市场产品同质化现象的忧虑，认为这种趋势正在侵蚀行业的创新力。

雷军在发言中指出，汽车市场的现状令人感到绝望，因为各大厂商似乎都在盲目跟风，而非追求产品的独特性和创新。他批评道:“这哪是在做产品，完全是在靠蒙。”他强调，真正吸引消费者的汽车应该具备与众不同的特点，而非简单的复制和模仿。

在谈及小米的造车策略时，雷军明确表示了小米只做一款车的决心。他解释说:“每家车厂都做一系列的车，但实际上，只要有几款好车就足够了。我们不需要那么多同质化的车型。”这一决策体现了小米在汽车领域的专注和精简策略。

与此同时，小米近日公布了其首款车型SU7的首月交付成绩。雷军在社交媒体上自豪地宣布，SU7在4月份的交付量达到了7058台，真正实现了“上市即交付，交付即上量”的承诺。此外，小米SU7的累计锁单量也高达88063台，这一成绩进一步证明了市场对小米汽车的期待和认可。

面对如此喜人的销售数据，雷军表示:“我们正全力扩充产能、加速交付，确保完成今年交付10万台的任务!”这一表态不仅展现了小米对市场的信心，也体现了小米在汽车领域持续努力的决心。

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