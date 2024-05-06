库克透露iOS新功能将引入人工智能 或涉及与谷歌和OpenAI的合作

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:苹果首席执行官蒂姆·库克在最新消息中明确表示，苹果即将推出人工智能功能，而一份来自AppleInsider的新报告揭示了关于下一版iOS可能包含的更多细节。据悉，新功能将主要集中在Siri上，其中包括其具备在消息应用程序中分析和总结文本的能力。

此前的报道指出，iOS18中的Safari将引入类似的“智能搜索”功能，允许用户汇总网页内容。这些功能将得到苹果的大型语言模型（LLM） Ajax的支持。苹果此前发表的论文表明，他们正在努力将设备上的人工智能处理引入iPhone，而AppleInsider的报告更进一步证实了这一点。

报告还透露，Ajax将使用设备上的处理能力生成简单的响应，但对于更复杂的请求，可能需要与谷歌或OpenAI等公司合作以获取答案。此举意味着苹果正在探索与这些公司达成交易，以帮助将人工智能引入iPhone。

另外，苹果的人工智能功能将强调隐私保护。据AppleInsider报道，苹果将在Ajax使用Safari或Messages中的信息之前显示隐私警告。库克在周四的苹果财报电话会议上表示，苹果对人工智能的前景“感到非常乐观”，并且很快将有一些“令人兴奋的事情”与大家分享。

他还指出，苹果拥有“优势”，这将有助于其人工智能功能脱颖而出，包括“坚定不移地关注隐私”。

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