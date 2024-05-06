这个五一假期，小红书被Remini“黏土AI”攻占了

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:在刚刚过去的五一假期里，小红书平台上出现了一种新的流行趋势——“黏土AI”滤镜。这种独特的黏土风格照片迅速占领了小红书的首页，成为用户们热议的焦点。

黏土风格照片成新宠

用户们在小红书上分享的这些黏土风格照片，以其独特的视觉效果和趣味性迅速走红。照片中的人物和物体呈现出类似动画片《小羊肖恩》中的黏土质感，被形象地描述为“丑可爱丑可爱的”。

这种黏土风格照片的制作其实非常简单，得益于一款名为Remini的应用程序。Remini是一款拥有多年历史的APP，最初由国内团队开发，后被意大利公司收购。去年，Remini凭借其AI高清人像功能在海外市场爆火。今年，Remini再次凭借其新推出的AI黏土滤镜功能，在全球范围内掀起了新一轮的热潮。

Remini的AI黏土滤镜，也称为Clay Filter，用户只需上传图片，等待大约15到20秒，就能得到一张具有黏土风格的图片。这种AI重绘的效果虽然带有一点随机性，但经过多次测试，随机程度较小，效果稳定。

Remini的下载与使用

对于iOS用户，可以直接在App Store下载Remini。而安卓用户则需要注意，Remini并未上架小米等应用商店，用户需要通过Google Play进行下载。下载后，用户可以享受7天的免费会员试用。

在AI技术日益成熟的今天，能够在C端市场获得成功的产品并不多见。Remini和另一款产品“妙鸭”都是图像处理领域的佼佼者，它们的成功证明了图像处理AI产品在满足用户生活和娱乐需求方面的巨大潜力。

Remini的黏土风格滤镜不仅吸引了普通用户，甚至连AC米兰足 球俱乐部也使用该应用为球员制作了一套黏土风格的形象照。这种风格的照片特别适合半身正面照，动物和风景的效果也相当不错。

Remini的爆火并非终点，而是AI技术在C端市场潜力的一次展示。随着技术的不断进步，未来将有更多有趣、创新的AI产品出现，为用户带来更多惊喜。

Remini的黏土AI滤镜在五一假期的小红书上掀起了一股新的潮流，这不仅展示了AI技术在图像处理领域的应用潜力，也预示着未来AI产品在C端市场的广阔前景。国内的科技巨头们，是时候加快步伐，抓住这一机遇了。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/remini-app

（举报）