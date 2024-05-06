vivo X100 Ultra 官宣 5 月 13 日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:vivo公司通过其官方微博正式揭晓，将于5月13日晚上7点盛大举办“影像新蓝图暨X系列新品发布会”。据官方预告，此次发布会将有可能亮相两款备受瞩目的新品——vivo X100s和X100Ultra。

首先让我们聚焦在vivo X100Ultra上，这款手机以其卓越的影像功能而备受期待。其搭载了一颗拥有2亿像素的蔡司APO超级长焦镜头，被业界誉为“1/1.4" 行业最大底长焦”。其f/2.67的光圈和22.48mm的物理焦距保证了出色的拍摄效果。在高像素模式下，该手机甚至能够输出高达12888x16320的分辨率图像。

不仅如此，vivo X100Ultra的主摄同样强大，采用了5000万像素的LYT-900主摄，并支持CIPA4.5级云台防抖。这一功能据称能够“完美解决演唱会的人影移动的失焦”问题，同时它还支持“肖全”黑白模式和“Alex Webb”色彩模式，为用户提供了更为丰富的拍摄体验。其主要特点包括“高速运动”、“暗光人像”、“极地星空”、“极限微距”、“长焦悬日”和“长焦舞台”等。

再来看vivo X100s，这款手机同样值得期待。它采用了“直屏”设计，据称性能跑分达到了“灭霸”级别。此外，X100s还搭载了与X100Ultra同款的全新人文街拍相机，支持“左手选择参数，右手调节波轮”的操作方式，使得拍摄过程更为便捷。更为引人注目的是，X100s将首发“四季人像”功能，为用户带来更多元化的拍摄体验。

vivo公司此次的新品发布会无疑将为我们带来一场视觉盛宴，期待这两款新品能够为我们带来更多惊喜。

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