丑得上头 黏土滤镜是怎么火的？Remini推出新功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:黏土滤镜是一种近期火爆的人工智能修图软件，它可以将照片中的人物或物体变成黏土人的形象。虽然添加了滤镜后的照片看起来很丑萌，甚至有些呆傻，但这并没有阻止大家玩乐这个滤镜。许多人表示一玩起来就停不下来，甚至玩到了凌晨五点。尽管滤镜效果丑萌，但很多人依然喜欢它，感觉自己进入了另一个世界。

黏土滤镜最初是由一款名为 Remini 的人工智能修图软件推出的。Remini 实际上并不是一款新的软件，它隶属于意大利的一家互联网公司 Bending Spoons，该公司在海外市场已经持续火了四五年。Remini 的创始团队来自中国的北京大觥科技公司，该公司专注于 AI 影像处理领域的科研和应用。2019年，大觥科技推出了 Remini 和 “你我当年” App，这两款产品在全球市场上取得了巨大成功，用户量迅速突破千万。

黏土滤镜的火爆程度也带来了商机。闲鱼上出现了24小时接单的商家，价格从1元1张到3元10张不等。

许多人认为黏土滤镜带来了滑稽和丑萌的视觉效果，引发笑声。这种视觉效果可能与黏土人的象有关，黏土人在电影中通常给人一种安静且治愈的感觉。

总的来说，黏土滤镜因其独特的视觉效果迅速走红。尽管滤镜效果丑萌，但大家依然喜欢并沉迷于其中。黏土滤镜的成功离不开 Remini 等人工智能修图件的技术支持，同时也反映出人们对于滑稽和丑萌的喜爱。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/remini

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