“五一入境游”火热 入境宾客在华用支付宝消费同比涨7倍

随着免签等系列便利国际游客来华旅行政策的推出，越来越多的海外友人奔赴中国旅行，领略中华美景和文化。今年五一，在出境游火热的同时入境游市场也进一步升温，便捷的支付服务，也让来华旅行的国际游客畅游畅买。支付宝平台显示， 2024 年五一假期期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍。在北上广深杭等大城市之外，特色城市与小众景点越发受入境游客喜爱。

越来越多的入境宾客，也给中国商家带来了新的商机。今年五一期间，用支付宝做国际游客生意的中国商家数量，同比增长了4.5倍。

免签利好，入境宾客开启说走就走的中国行

2023 年底以来，中国先后对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚 6 国和瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡 6 国持普通护照人员试行单方面免签政策。 2024 年 3 月，中泰互免签证协定正式生效。此前，中国恢复对新加坡、文莱入境免签政策。

系列升级的入境旅行政策，也让外国友人来华旅行更便捷，越来越多的国际游客开启说走就走的中国行。支付宝平台显示，五一期间，以上 15 个免签国入境宾客用支付宝消费人数同比增长超 4 倍。

其中，来自荷兰、新加坡、马来西亚、泰国这些来华免签国的入境宾客，绑外卡用支付宝消费的金额同比增幅在各国游客中大幅领先。而来自中东地区沙特阿拉伯的入境宾客，绑外卡用支付宝消费的增幅也成为一大亮点。

支付便捷，一部手机畅享多种旅行服务

随着支付服务的优化，入境宾客在华旅行时支付，不论是用银行卡、移动支付、现金，都越来越便捷。

移动支付方面，入境宾客可使用由支付宝首个推出的 2 套支付方案。一是“外卡内绑”：下载支付宝App后通过手机号、邮箱或者苹果ID注册，绑定一张国际银行卡（目前已支持Visa、Mastercard、JCB、Discover®和DinersClubInternational®等卡），即可跟境内用户一样，在吃喝玩乐购日常场景数千万商家扫码付款。支付服务之外，支付宝也联合行业伙伴，为国际游客提供便捷的在线数字服务，包括在线翻译、打车、订酒店、预定景点门票、乘坐公交、汇率查询等。目前已支持 16 种语言翻译，多方位助力入境宾客一部手机畅游中国。

二是“外包内用”： 8 个国家和地区的 11 个境外钱包用户可直接在商家处扫支付宝二维码消费，包括AlipayHK（中国香港特别行政区）、Touch'nGoeWallet（马来西亚）、KakaoPay（韩国）、MPay（中国澳门特别行政区）、HiPay（蒙古）、ChangiPay（新加坡）、华侨银行（新加坡）、NaverPay（韩国）、TossPay（韩国）、TrueMoney（泰国）、NayaPay（巴基斯坦）等。

支付宝平台显示， 2024 年五一期间，在支付服务之外，入境宾客喜欢用支付宝体验的服务还包括地铁、公交、打车、外卖、汇率换算等。

更多国际友人深度游中国

支付宝平台显示，北京、上海、广州、深圳、杭州等大城市一直是入境宾客热衷的旅行目的地。 2024 年五一期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费金额Top10 城市，在北上广深杭之外，还包括成都、武汉、苏州、佛山和金华。

入境宾客爱刷支付宝消费的商圈包括：北京王府井步行街、上海的南京路和武康路等、广州的北京路步行街和天河城、深圳的东门步行街和万象城等、杭州的湖滨商圈和河坊街、成都的春熙路大慈坊和猛追湾等、重庆解放碑步行街和观音桥、南京新街口、苏州观前街以及青岛香港中路商圈。

北上广深杭商圈和景点之外，入境宾客爱刷支付宝消费的景区还包括张家界的武陵源-天门山旅游区、西安大雁塔-大唐芙蓉园景区、嘉兴桐乡乌镇古镇旅游区、成都青城山-都江堰景区、南宁青秀山旅游区等。

与此同时，入境宾客也前往更多特色城市和人文景点深度探索和游览中国。

五一期间，入境宾客用支付宝消费同比增幅Top10 的景区包括：四川峨眉山和黄龙景区、河南云台山-神农山-青天河景区、云南香格里拉普达措和大理崇圣寺三塔文化旅游区、山东曲阜明故城（三孔）旅游景区、陕西华清宫和非遗文化特色街区永兴坊、河北金山岭长城景区以及广西黄姚古镇景区。

景区也推出多项便利入境游客旅行的措施。五一前夕，国内首个“国际化友好景区”共建计划在黄山启动。该计划在中国人民银行黄山市分行、黄山风景区管委会等部门的指导和支持下，由支付宝携手黄山旅游股份有限公司率先在黄山景区落地实施，通过升级支付、红包码、导览翻译等多项数字化能力，为国内外游客提供更加便捷的数字化服务体验，以点带面，进一步促进文旅产业的发展，也助力当地高水平对外开放。

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