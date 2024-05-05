支付宝五一8个发现：一夜之间近300万人次在巴菲特直播间接财

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:5月5日，支付宝发布《五一假期8个发现》，出游办事问AI、反向游小城、演唱会摆摊经济、洗去班味等成为值得关注的新生活风向。

【“反向游”小众城市，宁夏惊艳所有人】

五一旅游“热辣滚烫”，却悄然有了新变化:众多年轻人选择避开大景区“人从众”，前往小众景点，开启“反向旅游”。

据支付宝数据显示，新疆伊犁、吉林延边、云南迪庆、宁夏固原、四川甘孜、甘肃天水、江西景德镇、宁夏中卫、宁夏吴忠、云南普洱等十座小城市异地支付同比增幅最大，其中宁夏独占三城。都说“天下黄河富宁夏”，丹霞地貌、青铜长峡、沙海星河等宝藏打卡地，也让宁夏成为五一最受热捧的“反向旅游”胜地。

【上百万人次出游问AI，最爱问天气】

五一期间，上百万人次使用基于AI研发的支付宝智能助理，作为生活旅游的“办事搭子”。其中，问最近的天气、查附近的美食、找App里的优惠券是人类向AI问得最多的三类问题。

【拒绝“谈钱羞耻”，小荷包成旅费分摊好工具】

在支付宝里建立一个小荷包，通过这个“共用小金库”透明分摊旅行开销，成为不少人出游前的必备动作。越来越多的年轻人选择这种有人情味又不失边界感的旅游方式。

五一假期前一个月，为旅行新建的多人小荷包同比增长500%。

【全球朋友青睐“新国风”旅游，入境消费涨7倍】

伴随免签政策的推出，入境游持续升温，全球游客入境支付也更加便捷。五一期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍;商家也迎来了新商机，用支付宝做全球游客生意的中国商家数量同比增长4.5倍。

“新国风”旅游越发受全球朋友的青睐——入境宾客用支付宝消费同比增幅最高的景区中，四川峨眉山、山东曲阜明故城、陕西华清宫等文化旅游景点超过半数。

【出境游玩得好，更要花得少】

五天假期也让国人出游半径变得更长，支付宝联合全球商家推出“全球省钱通”，泰国、韩国、马来西亚的优惠最受欢迎，中国港澳、日本、韩国、美国、泰国则是最受支付宝用户青睐的目的地。

用支付宝乘车码乘坐当地公交，也成为出境游的新方式。香港和澳门能刷支付宝坐公交，既划算也更低碳，仅香港的公共交通交易笔数就同比增长63%。

【张杰、华晨宇、邓紫棋成五一演唱会“带货王”】

五一期间全国举办了上百场演唱会和音乐节，有人奔赴山海听偶像的声音，也有人独爱支付宝到账的声音。演唱会也带动了周边“摆摊经济”兴起，横幅荧光棒等应援物、演唱会色系妆容，一应俱全。

张杰、华晨宇、邓紫棋成五一演唱会“带货王”，周边摆摊小商家数量最多，每个演出现场都有成百上千的小摊在周边支棱起来。

【想发财的心从不放假:先领券再买单、 近300万人次看巴菲特直播“接财”】

五一年轻人最喜欢哪个省?“精致省”。今年全国商家联合支付宝举办的“春季消费节”中，共有近1亿张打车券和6.5亿张优惠券被领取，其中沐浴洗护、化妆品、本地美食是最受欢迎的优惠品类，爱吃的人也是囤券的“神”，“先领券再买单”也成为年轻人践行理性消费的新趋势。

想发财的心也没有放假:五一期间，支付宝泛财商视频播放量环比上月增加30%，一夜之间更有近300万人次涌进巴菲特直播间评论“接财”。

【洗衣洗被洗狗子洗去班味，重生宠妃郭德纲伴你入睡】

在放假这种“大洗”的日子里，也有很多人选择回归生活，专注悦己。宠物服务头部小程序访问量同比增长超100%，家政清洁维修头部小程序访问量同比增长超300%，洗衣、洗被、洗狗子，洗去班味。近一半读书听书用户每天听书时长超过4小时，五大书名高频词分别是:助眠、重生、神医、宠妃、郭德纲。四大名著中《红楼梦》和《三国演义》也在前列。

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