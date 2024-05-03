OpenAI 首席执行官 Sam Altman 投资新的以色列人工智能安全初创公司

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 3 日消息:以色列人工智能安全公司 Apex 宣布已完成 700 万美元的种子轮融资，此轮融资由红杉资本和 Index Ventures 共同领投，多位天使投资者参与，其中包括 OpenAI 首席执行官山姆·阿尔特曼。

自 2022 年 ChatGPT 推出以来，全球各行各业的生成式 AI 能力都有了巨大提升。然而，AI 技术的迅速采用为企业带来了一系列安全挑战，例如数据泄露或 AI 驱动的网络攻击。

Apex 构建了一个安全平台，为组织提供其 AI 活动的全面可见性。这使他们能够定义公司内部 AI 的使用方式，并相应地执行安全政策。其平台能够检测公司或行业的安全标准的违规行为，并检测和响应 AI 攻击，使公司能够利用 AI 技术避免数据泄露、恶意数据注入、隐私和法律违规或网络攻击。

Apex 的联合创始人兼首席执行官马坦·德曼表示：「Apex 成立的使命是赋予安全和 AI 团队能力，以便在世界级组织内安全、迅速地采用 AI。在公司成立期间，我们与数十位高管进行了咨询，以了解他们的需求，并发现由于安全问题，他们不愿采用先进的 AI。Apex 定位于改变这一切，发挥关键作用，帮助组织保护 AI 模型和应用程序，并使他们能够安全地利用 AI 的力量。」

该公司由德曼和汤姆·阿夫尼于 2023 年创立，后者担任首席产品官。两人在他们的部队服役期间相遇，分别担任中校和上尉。两人都拥有斯坦福大学和哈佛大学的硕士学位，Apex 已经为多家财富 500 强公司提供服务——其中 80% 的公司员工已经在工作中使用 ChatGPT。

红杉资本的合伙人博戈米尔·巴尔坎斯基表示：「我们很自豪能与马坦和汤姆合作，我们很高兴看到 Apex 安全迅速成为生成式 AI 安全的领导者。」Index Ventures 的合伙人沙杜尔·沙阿补充道：「随着公司开始使用 AI 和大型语言模型，他们使自己面临新的风险，包括数据泄露、隐私、知识产权违规或专门的 AI 攻击。Apex 专注于解决这一特定困境。」

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