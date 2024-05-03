微软宣布投资 22 亿美元推动马来西亚云计算和 AI 转型

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 3 日 消息：微软日前宣布，将于未来 4 年内投资 22 亿美元以支持马来西亚的数字转型，这是该公司进入马来西亚以来的最大单笔投资。

微软的投资包括：

在马来西亚建设云端和 AI 基础建设。

为另外的 20 万马来西亚人提供 AI 技能培训机会。

加强与马来西亚政府的合作，建立全国 AI 卓越中心，并提升马来西亚的网络安全能力。

支持马来西亚程序员开发者社群的发展。

这些投资表明微软致力于将马来西亚发展成云端计算和相关科技中心，包括生成式 AI。这将提升马来西亚的生产力丶竞争力丶韧性和经济增长。

微软主席兼首席执行官 Satya Nadella 表示：「我们致力于支持马来西亚的 AI 转型，并确保它惠及所有马来西亚人。我们在数字基建和技能培训上的投资将有助马来西亚的企业公司丶社会和程序员应用最新科技带动包容性经济增长，以及全马的创新。」

马来西亚投资丶贸易及工业部长东姑赛夫鲁说：「微软在大马经营了 32 年，说明深刻的合作关系建立在彼此信任的基础之上。的确，由于我们拥有完善的半导体生态系统，大马作为充满活力的科技投资目的地越来越受到世界知名厂商的认可。我们的价值主张『全球的起点就在这里』（this is where global starts）也强调了这一点。微软开发关键的云端和 AI 基础建设，以及提供 AI 技能培训，将显著增强大马的数字能力，并进一步提升我们在全球科技领域的地位。我们期待与微软合作，为中小企业创造更多商机，为人民创造更高薪的工作机会。同时，通过 AI 革命快速推动大马的数字赋能成长之旅。」

微软东盟总裁 Andrea Della Mattea 说：「我们很荣幸与大马政府合作，支援将加强大马全球竞争力的国家 AI 架构。强调 AI 的策略不仅将带动经济增长，也能透过填补数字缺口和确保每一个人都有份来提升包容性，使每一个大马人都能在这个全新的数字世界里蓬勃发展。因此，大马正在稳步发展成为区域数字创新和智慧型科技中心，体现了前瞻性思维，通过数码化转型优先考虑可持续发展和社会福祉。」

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