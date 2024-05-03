蒂姆·库克谈生成式人工智能：「我们拥有使我们与众不同的优势」

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 3 日消息:在今天覆盖 2024 年第二财季的财报电话会议上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克再次谈到了苹果在生成式人工智能方面的工作。他说，苹果拥有的「优势」将使公司在人工智能时代「脱颖而出」，并且不久的将来会向客户分享一些「非常激动人心的事情」。

我们对我们在生成式人工智能领域的机会感到非常乐观。我们正在进行重大投资，我们期待着很快与我们的客户分享一些非常激动人心的事情。 我们相信人工智能的变革力量和前景，我们相信我们拥有的优势将使我们在这一新时代中脱颖而出，包括苹果独特的无缝硬件、软件和服务集成，开创性的苹果芯片以及我们行业领先的神经网络引擎，以及我们对隐私的坚定关注，这支撑着我们创造的一切。

有传言称，苹果的首批 AI 功能旨在在设备上运行，而不是通过云服务，这将使苹果的 AI 比在线 AI 更加私密和安全。苹果计划在设备上提供生成式 AI，这将需要显著的 CPU 和 GPU 能力，苹果正计划在即将推出的 M4 芯片上专注于 AI。

我们最快可以在下周的新 iPad Pro 型号中看到 M4 芯片，彭博社的马克·古尔曼上周末表示，苹果有可能在 iPad Pro 型号中发布这款芯片。

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