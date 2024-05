Nvidia 认为其 GPU 比 NPU 更适合板载人工智能

What Did You Have For Dinner是一个个人餐饮数据库和食品日记,它帮助用户记录过去的餐食,使其更加难忘,并提供智能搜索和检索功能。用户可以导入来自任何来源的食谱,整理并更新以反映个人口味。还可以记录每餐的详细信息,包括自制或餐厅外卖,并编写餐厅评论以提升未来的就餐体验。此外,用户还可以与朋友分享个性化的食谱和餐厅评论,从而形成一个分享美食智慧的社区。 What Did You Have For Dinner还提供个性化的食谱推荐和AI助手的编辑和上传功能。