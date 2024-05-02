Nvidia 认为其 GPU 比 NPU 更适合板载人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日 消息:随着微软、英特尔、高通和苹果等公司纷纷推广优先考虑设备内人工智能操作的个人电脑和其他设备，AI PC市场竞争愈发激烈。各公司纷纷展示其独特技术和产品，竞争标准或将很快出现。

微软和英特尔近日概述了他们认为应该归类为“人工智能电脑”的产品，而领导者英伟达则持有不同看法。英伟达泄露的内部演示显示，该公司更倾向于使用独立GPU而非NPU来运行本地生成式AI应用程序，引发了对NPU市场的思考。

英特尔推出搭载嵌入式NPU的Meteor Lake CPU，力图推动新型“AI PC”概念，而微软和高通计划在今年晚些时候推出更多人工智能PC。同时，苹果也将于2024年推出M4和A18仿生处理器，加入这一潮流。

在AI PC的性能要求上，微软提出每秒40万亿次操作的AI性能标准，而英伟达则表示其RTX GPU已经能够达到100-1，300TOPS。英伟达强调RTX系列显卡在内容创作、生产力、聊天机器人等任务上的优越性能，展示了移动GeForce RTX4050和桌面RTX4070的强大表现。

为展示技术独特功能，Nvidia推出了ChatRTX的重大更新，该聊天机器人能够通过扫描用户提供的文档或YouTube播放列表来回答多种语言的查询，与多种文档格式兼容。

尽管英伟达自称是板载人工智能性能的领导者，但其他竞争对手并未示弱，市场竞争和研发势必变得更加激烈。各家公司势必在AI PC市场上展开激烈竞争，为消费者带来更多选择和创新。

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