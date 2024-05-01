英国议员建议新法禁止 AI 对音乐明星进行深度伪造

划重点: ⭐ 英国议员建议通过法律禁止使用人工智能对音乐明星进行深度伪造，以保护其声音和形象。 ⭐200多名音乐人签署公开信，呼吁加强对 AI 滥用的保护，认为 AI 对艺术家的声音和形象构成潜在威胁。 ⭐ 除了禁止深度伪造，议员还提议包括其他措施在内的 AI 法案，以保护音乐人免受 AI 可能带来的威胁。

站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息:英国一组议员建议通过法律禁止人工智能对音乐明星进行深度伪造，以保护他们的声和形象不受侵害。近日，200多名音乐人签署了一封公开信，呼吁加强 AI 滥用的保护，认为 AI 对艺术家的声音和形象构成潜在威胁。其中包括杰斯・格林、孟福特兄弟乐队、萨姆・史密斯和赞恩・马利克等知英国艺术家。议员建议的法案还包括其他措施，以保护音乐人免受 AI 可能带来的威胁，并确保 AI 成为进创新和激发人类创造力的力量，而非摧毁创作者生计的因素。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

此外，议员还提议制定包括禁止 AI 使用音乐人作品、标明使用 AI 制作的音乐、立国际工作组以及改革版权等在内的 AI 法案。他们指出，尽管英国已有存在的保护措施，如 “通过权”，用于阻止一人在提供商品或服务时误导他人，但尚不清这是否对深度伪造有效。因此，他们强调明确的立法将为所有相关方提供清晰和确定的法律依据，包括技术提供商在内。

政府发言人表示，他们致力于帮助艺术家和意产业与人工智能行业合作，共同利用这一技术所带来的机遇，并确保英国音乐能够继续在全球范围内受到欣赏。政府已承诺，将制定法律，将制作深度伪造的性暴力图像定为在英格兰和威尔士的刑事犯罪。同时，来自英国的艺术家 FKA Twigs 在美国参议院司法小组委员会发表了一份声明，呼吁加强对深度伪造和知识产权的保护。她强调，保护创意和知识产权至关重要，以及确保我们的人类本质不受侵犯。

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