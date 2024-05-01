AMD AI 业务展望提升，股价仍受挫

划重点: - 💼 AMD 提高 MI300人工智能加速器产品的预期收入至40亿美元以上，但股价仍下跌。 - 💰 第一季度净收入为1.23亿美元，符合预期，但股价表现疲弱。 - 📉 尽管数据中心业务增长强劲，但游戏业务收入下降，竞争压力加剧。

站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:美国微设备公司（AMD）周二发布的季度财报符合华尔街预期，但这并没有提振股价，因为公司的业绩中点与预期持平。AMD 还提高了其 MI300人工智能加速器产品的预期收入，预计今年将超过40亿美元，高于此前逾35亿美元的预期。

然而，一些华尔街人士曾希望 AMD 的业绩表现更加出色。在 AMD 上一次财报电话会议之前，分析师们曾期待该产品带来约60亿美元的收入，甚至有些预测更高，尽管此后市场预期有所降温。AMD 首席执行官 Lisa Su 在发言中表示:“MI300的需求持续增强。从长远来看，随着我们扩大和加速人工智能硬件和软件路线图，以及扩大数据中心 GPU 的影响力，我们与云和企业客户的合作日益紧密。”

公司表示，预计第二季度营收为57亿美元左右，较上下浮动为3亿美元，这与分析师预测的57.3亿美元相符。这将使公司年增长率约为6%。预计季度非通用会计净利润率约为53%。AMD 股价周二盘后下跌约7%。

对于第一季度，AMD 报告净收入为1.23亿美元，或每股7美分，而去年同期净亏损为1.39亿美元，或每股9美分。根据 FactSet 分析师共识，调整后，公司每股收益为62美分，符合预期。营收从去年的53.5亿美元增至55亿美元，略高于 FactSet 的54.8亿美元预期。公司数据中心业务收入增长80%，达到23亿美元;分析师预计为22.7亿美元。客户端业务（包括个人电脑芯片）也表现强劲，营收为14亿美元，增长85%，超过12.9亿美元的共识。然而，AMD 的游戏业务收入下降了48%，至9.22亿美元，嵌入式收入下降46%，至8.46亿美元。分析师们此前的预期分别为9.64亿美元和9.41亿美元。

第三桥分析师卢卡斯・凯指出，尽管客户端和游戏业务疲软，数据中心业务的增势明显。“观察数据中心业务的趋势，你会注意到数据中心现在占 AMD 总收入的75%，与英伟达的情况类似。” 虽然 AMD 股价过去一年上涨约80%，但从3月高点下跌了24%。芯片股票总体上从高点下跌，AMD 股价最近的压力反映出了竞争担忧，尤其是在竞争对手英伟达宣布 Blackwell 芯片之后。分析师还指出市场对 AMD 潜在客户订单推迟的担忧，据说与高带宽内存供应不足有关。

苏在 AMD 财报电话会议上回答了这个问题，她回应称公司的需求强劲。“就需求而言，我们持续建立积压订单以及未来的合作，并且在供应方面，我们也在不断增加供应动力，” 她说。“但就供应速度而言，我对进展非常满意。” 她随后在电话会议上指出，AMD 对40亿美元以上的 MI300目标 “有着显著的供应可见性”。超微计算机公司（Super Micro Computer Inc.）周二下午也发布了3月季度财报，加上 AMD 的财报，似乎

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