美国八家报纸起诉 OpenAI 和微软侵犯版权

划重点: ⭐️ 八家美国报纸起诉 OpenAI 和微软，指控未经授权使用新闻文章训练 AI 聊天机器人，侵犯版权。 ⭐️ 诉讼凸显对科技巨头未经赔偿利用新闻报道的担忧。 ⭐️ 涉案报纸包括《纽约每日新闻》和《芝加哥论坛报》等知名媒体。

站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:八家美国报纸，包括《纽约每日新闻》和《芝加哥论坛报》在纽约联邦法院对 OpenAI 和微软提起诉讼，指控这两家科技巨头未经授权使用新闻文章来训练其人工智能聊天机器人，从而侵犯版权。这一法律行动凸显了对科技巨头在未经赔偿的情况下从新闻报道中获利的担忧。

诉讼中涉及的报纸包括 MediaNews Group 旗下的《水星新闻》、《丹佛邮报》、《橘郡纪事报》和《圣保罗先驱报》，以及 ribune Publishing 旗下的《奥兰多哨兵报》和《南佛罗里达太阳哨兵报》。所有这些报纸都隶属于 Alden Global Capital 所有。

这一诉讼案引起了人们对于科技巨头未经授权使用新闻内容的道德和法律问题的关注。未经允许使用新闻报道来训练 AI 算法可能引发版权纠纷，同时也凸显了新闻产业在数字化时代面临的挑战。报道指出，报纸们认为他们在新闻报道上投入了巨额资金，不应该让 OpenAI 和微软通过盗用其作品来发展业务。

此举也提醒了科技公司在使用新闻内容时需谨慎，注重版权和知识产权，避免因未经授权使用他人作品而面临法律责任和舆论质疑。

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