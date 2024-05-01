亚马逊发布生成式 AI 助手 Amazon Q，功能强大易用

划重点: ⭐ 亚马逊正式发布生成式 AI 助手 Amazon Q，可生成创意文本、代码、总结文档、分析数据等功能 ⭐ Amazon Q 包括面向业的助手 Amazon Q Business 和专业开发人员的 Amazon Q Developer ⭐ Amazon Q Developer 集成了 AI 代理功能，可现代码生成、测试、调试、漏洞扫描等一站式服务

站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:亚马逊近日在官网发布了式 AI 助手 Amazon Q，引起了广泛关注。该助手类似于 ChatGPT，能够生成创意文本、代码、总结文档、分析数据等多种功能。除了基础版 Amazon Q 外，亚马逊还推出面向企业的 Amazon Q Business 和专业开发人员的 Amazon Q Developer。

Amazon Q Business 版本的主要特点在于能够根据企业内部数据进行文本提问或数据分析，并结合 Amazon QuickSight 平台输出直观的分数据报告。该版本具备强大的数据连接能力，支持连接多种业务工具，如 wiki、Gmail、Salesforce 等，帮助管理者快速了解企业内部数据情况，并做出精准分析。此外，亚马还发布了 Amazon Q Apps，可帮助企业员工通过文本提示快速开发应用程序，提高工作效率。

而 Amazon Q Developer 则是专为专业开发人员设计的 AI 助手，集成了代码生成、测试、调试、洞扫描等一站式服务。特色功能包括智能 AI 代理，能够自动执行编程任务，优化建议代码生成等。此外，还具备安全漏洞扫描和修复、AWS 环境优化等功能，大大提升了发效率和安全性。

Amazon Q 系列产品功能强大，易用性高，能够满足企业和开发人员在文本生成、数据分析、代码开发等方面的需求。亚马逊表示，Amazon Q 已全面上市，企业版每月20美元，开发者版每月25美元，同时提供免费试用的 Amazon Q Apps。这一系列产品的推出，将为用户提供更便捷、高效的 AI 助手服务。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/amazon-q

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