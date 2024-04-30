AI技术再现经典，1950年代真人版马里奥电影在美版“知乎”爆火

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:近日，一个以1950年代为背景的真人版马里奥电影在Reddit上引发了广泛关注。这部由AI生成的电影，改编自Switch红白机时代最经典的游戏之一——马里奥，自从游戏问世以来就吸引了无数粉丝，并衍生出多种类型的相关作品。

该真人版马里奥电影凭借其创意和AI技术的运用，在美版“知乎”Reddit上迅速获得了超过7万的投票支持。不同于一般的AI生成内容（AIGC）作品，这部电影在评论区得到了几乎一致的好评，网友们展现出了高度的Peace and Love态度。

尽管整体画风和谐、连贯且统一，但仔细观察视频可以发现，人物的表情和动作存在一些细微的扭曲和变形。这引起了网友们的好奇，纷纷猜测制作这个视频可能使用到了Stable Diffusion、Stable Diffusion Video和ComfyUI等工具，甚至可能还有更多其他的SD插件参与其中。此外，视频的剪辑工作显然也投入了大量的精力，创作者谦虚地提到“视频完全由AI制作”，但这背后无疑是复杂和精细的创作过程。

这一现象再次证明了AI技术与经典IP及流行文化结合的巨大潜力，能够轻松产生爆款内容。随着AI在未来创意产业中扮演的角色日益重要，我们消费文娱作品的方式与体验也将随之重塑，开启一个全新的娱乐时代。

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