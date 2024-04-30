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日本政府计划利用人工智能系统检测以应对熊袭击事件

2024-04-30 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:根据政府消息人士透露，日本政府正计划测试人工智能系统，以更好地检测野熊。上一财年，19个县发生了创纪录的198起熊袭击人类事件，造成219人受伤、6人死亡。

熊 野生动物 (2)

该系统旨在利用监控摄像头图像立即发现熊并向当局发出警报。试点测试计划于今年夏天在富山县开始。如果成功的话，该系统可以在全国范围内使用。

日本政府正在加强应对熊袭击的措施，并认为快速检测和信息传输至关重要。计划在岩手县单独试验自动熊监控摄像头。

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