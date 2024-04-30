日本政府计划利用人工智能系统检测以应对熊袭击事件

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:根据政府消息人士透露，日本政府正计划测试人工智能系统，以更好地检测野熊。上一财年，19个县发生了创纪录的198起熊袭击人类事件，造成219人受伤、6人死亡。
该系统旨在利用监控摄像头图像立即发现熊并向当局发出警报。试点测试计划于今年夏天在富山县开始。如果成功的话，该系统可以在全国范围内使用。
日本政府正在加强应对熊袭击的措施，并认为快速检测和信息传输至关重要。计划在岩手县单独试验自动熊监控摄像头。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:根据政府消息人士透露，日本政府正计划测试人工智能系统，以更好地检测野熊。上一财年，19个县发生了创纪录的198起熊袭击人类事件，造成219人受伤、6人死亡。
该系统旨在利用监控摄像头图像立即发现熊并向当局发出警报。试点测试计划于今年夏天在富山县开始。如果成功的话，该系统可以在全国范围内使用。
日本政府正在加强应对熊袭击的措施，并认为快速检测和信息传输至关重要。计划在岩手县单独试验自动熊监控摄像头。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
2023年11月1日，全球首届人工智能（AI）安全峰会在英国开幕，马斯克在峰会上提出:应该建立“第三方裁判”来监督开发人工智能的公司，这个裁判将观察领先的AI公司在做什么，并在必要时发出警报。马斯克表示，政府在制定监管规则之前需要深入了解AI的发展。他把人工智能称为一把“双刃剑”，认为它对人类有益，但同时也存在危险。英国最近发表的一份声明，由28个国家�
儿童虐待者正在利用人工智能技术制作"深度伪造品"来勒索受害者拍摄自己的虐待行为，从开始一个可持续数年的性勒索循环。制作模拟虐待儿童图像是非法的，工党和保守党一致呼吁禁止所有由人工智能生成的露骨图像。政策文件建议，短期内应针对单一用途"裸体"工具的创建者和宿主采取行动，但长期应对抗明确的人工智能图像问题仍需进一步探讨。
在马里兰州巴尔的摩县，一名体育老师兼前体育主任达中·达里恩因涉嫌使用人工智能语音克隆服务陷害派克斯维尔高中校长埃里克·艾斯沃特被捕。一月份在社交媒体上流传的一段录音，声称是艾斯沃特发表种族主义和反犹太主义言论，但专家认为这段录音是假的。立法者也在努力制定相关法律，以防止科技公司未经许可使用个人信息。
一项针对美国和英国会计师的最新调查显示，有59%的会计师表示他们在工作中使用人工智能技术，并通过这项技术每周节省大量工作时间。这些会计师通过使用人工智能技术，每周平均节省约30小时的工作时间。随着技术的不断进步和应用范围的扩大，人工智能将继续在会计领域发挥越来越重要的作用，为会计师提供更多的支持和帮助。
日本首相岸田文雄将在即将于5月初举行的经济合作与发展组织会议上宣布一个用于规范和使用生成式人工智能的国际框架。预计将有40多个国家参与，日本旨在在创建国际人工智能规则方面取得领先地位。视频中将介绍OP作为一种有用的技术，用于识别虚假信息。
根据市场数据和分析公司Kantar的一项研究，印度拥有超过9亿互联网用户，其中90%正在采用人工智能技术。已有7.24亿用户在使用人工智能，预计每年将以6%的增长率增加，这一增长得益于互联网、智能手机、连接性和云基础设施的计算能力。在北方邦的夏拉瓦斯蒂，这里是印度第四大欠发达地区，有210万选民，政府已经启动了应对深度伪造技术的倡议。
在生成式人工智能蓬勃发展的时代，数据被称为新的"石油"。数据的创造者和所有者往往无法从中获益。尽管Reddit对此表示不满，但Vana认为这是让用户收回对数据的控制权的重要一步。
OpenAICEOSamAltman最近前往阿联酋，提出了建立一个全球性政府和私人利益相关方联盟来资助、支持和供应人工智能产业的构想。Altman在本周会见了几位阿联酋官员和投资者，讨论了他们以及其他人如何共同努力以抵消人工智能基础设施所带来的巨额成本。即使英伟达预计仅今年就将三倍以上生产其H100和H200加速器，分析师警告称，需求可能会持续超过供应。
站长之家4月21日消息：近期，媒体专家大卫·卡斯韦尔在接受法新社采访时表示，人工智能正在撼动新闻业，并将在短期内引起「新闻生态系统的根本变化」。作为前雅虎员工和BBC新闻实验室的成员，卡斯韦尔在业界领袖聚集在意大利佩鲁贾市讨论他们行业面临的一些重大问题时进行了发言。」它不会适应新闻业。
作为展示人工智能最 新成果和前沿技术的重要窗口，第五届深圳国际人工智能展（简称“GAIE”）将于2024年5月29—31日在深圳会展中心（福田）举办。本届展会以“智创未来•价值链接”为主题，将为公众和业界人士呈现一场科技与智慧交织的专业化盛宴。政府指导引领提升展会权 威自2020年成功举办以来，深圳国际人工智能展历届受到了国家与省市各级政府相关职能部门的重�
BlogFox是一个可以从Youtube视频中自动转换成博客文章的工具。它使用Claude Opus模型生成高质量的博客文章，具有与人类写作无法区分的真实性和高度参与度。它还提供了自动生成内部和外部链接、生成高质量的博客图片、编辑文本等功能。通过与Youtube频道连接，可以将Youtube视频嵌入到最终博客中。
Effie是一个写作工具，提供了列表制作、思维导图、笔记记录、有重点的标记式写作等功能。它的主要优点是可以将思维导图和大纲用于可视化想法，并且提供了简洁的写作环境。Effie的定位是提高写作效率。
X Headshot是一款将自拍照片转化为专业AI头像的产品。通过上传照片，我们的AI模型会生成与真实照片相似的头像。相比实体拍摄，X Headshot更加便捷、经济且效果出色。我们提供多种变化，让您的头像更加完美，价格合理，并且我们还提供7天退款保证。
SmartPrep AI是一款下一代课程计划生成器，可简化流程，释放无限创造力，减少重复性任务，让教师有更多时间专注于教学。
Hirebee是现代化且增长最快的招聘软件和招聘解决方案。它提供智能化的招聘解决方案，帮助企业更快地招聘到更好的候选人，无论是在本地、全球还是远程。Hirebee的主要优点包括招聘自动化、候选人关系管理、招聘营销和分析报告等功能，使招聘过程更高效、快速和灵活。
APOB是一个AI创造者工具，可以生成独特的AI形象，为用户带来无限的创作可能。它可以用于生成图片和视频，适用于各种用途，包括数字孪生、明星致敬和动漫角色动画等。APOB具有灵活性和创造力，可以根据用户的喜好进行个性化定制。
ScrapeGraphAI是一个使用LLM（大型语言模型）和直接图逻辑来为网站、文档和XML文件创建抓取管道的Python网络爬虫库。用户只需指定想要提取的信息，库就会自动完成这项工作。该库的主要优点在于简化了网络数据抓取的过程，提高了数据提取的效率和准确性。它适用于数据探索和研究目的，但不应被滥用。
databonsai是一个Python库，利用大型语言模型（LLMs）执行数据清洗任务。它提供了一系列工具，包括数据分类、转换和提取，以及对LLM输出的验证，支持批量处理以节省令牌，并且具备重试逻辑以处理速率限制和瞬时错误。
Cognita 是一个开源框架，用于组织 RAG（Retrieval Augmented Generation）代码库，并提供一个前端界面，以便在不同的 RAG 定制中进行实验。它提供了一种简单的方法来组织代码库，使得在本地测试变得容易，同时也能够部署到生产环境中。Cognita 使用 Langchain/Llamaindex 作为底层技术，并提供了一个组织结构，使得每个 RAG 组件都是模块化的、API 驱动的，并且易于扩展。
Llama-3[8B] Meditron V1.0是一款专为生物医学领域设计的8亿参数的大型语言模型（LLM），在Meta发布Llama-3后24小时内完成微调。该模型在MedQA和MedMCQA等标准基准测试中超越了同参数级别的所有现有开放模型，并且接近70B参数级别医学领域领先的开放模型Llama-2[70B]-Meditron的性能。该工作展示了开放基础模型的创新潜力，是确保资源匮乏地区公平参与访问该技术更大倡议的一部分。
Video Mamba Suite 是一个用于视频理解的新型状态空间模型套件，旨在探索和评估Mamba在视频建模中的潜力。该套件包含14个模型/模块，覆盖12个视频理解任务，展示了在视频和视频-语言任务中的高效性能和优越性。
摆平AI论文写作助手是一个在线AI写作平台，专注于提供论文写作辅助服务。它通过智能算法帮助用户快速生成论文草稿，降低AI生成内容的明显痕迹，提升文章原创性。该产品适用于学生、教师及需要撰写论文的专业人士，具有操作简便、生成速度快、成本效益高等特点。
AI Nudes io是一款使用AI拍摄照片的网站。该产品利用类似于DALL E和ChatGPT的尖端AI技术，通过对数十亿张图像进行训练，生成极其逼真的人体，实现了非常逼真的深度伪造效果。产品具有高度的隐私保护，图像在一周内被删除，不会共享，用户信息匿名，并且采用了高级安全措施保护数据。
Nextpart AI是一个NSFW AI聊天应用程序，利用大型语言模型实现用户与AI角色之间逼真的互动。它具有AI生成语音和图像的能力，提供无过滤的18+对话。产品背景信息、定位和价格等详细信息请访问网站。
CrawlSpider是一款革命性的WordPress插件，旨在简化内部链接构建，帮助网站优化SEO结构，提升搜索引擎排名。它使用先进的匹配算法和NLP技术，自动进行内部链接的分配、关键词优化，并遵循SEO指南。
VirtualFantasy.ai是一个让用户连接理想AI伴侣的平台。用户可以选择男性、女性或跨性别的AI角色，并与其展开一段陪伴与理解的旅程，无论什么样的需求都能得到满足，无论是情感支持还是无偏见的对话。VirtualFantasy.ai提供个性化的AI角色生成和互动聊天功能，让用户与他们定制的AI伴侣建立情感和连接。
ZeroGPT是一个基于Web的ChatGPT检测器和其他AI内容检测工具。它帮助专业人士、学生、博主和其他作家检测和删除AI生成的内容。ZeroGPT通过各种算法和API在AI检测研究中分析您的文本，并提供AI概率得分百分比。
LingoSub允许您观看带字幕和翻译的视频，通过观看您喜爱的视频，您可以在上下文中学习新单词和短语。您还可以点击任何单词来查看其定义和发音。
Linktopia是一个面向SaaS创业公司的链接建设和博主外展平台。通过给出链接来获得链接，提高搜索流量。具有以下主要优点：简单透明的定价，每个链接机会都经过手动验证，可搜索相关链接。
Promptzone是一个充满活力的社区，供创意思维的人分享、探索和讨论各种类型和兴趣的提示。该产品为用户提供了一个平台，可以通过创意提示来激发他们的创造力，并与志同道合的人建立联系。Promptzone的主要优点是创造了一个友好的社区环境，鼓励用户分享和交流创意，为他们的项目和作品提供灵感和反馈。