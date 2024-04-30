马斯克：特斯拉自动驾驶出租车选中国吉祥日子发布

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:近日，有网友好奇地向特斯拉创始人埃隆·马斯克提问，关于为何选择8月8日作为特斯拉最新自动驾驶出租车Robotaxi的发布日期。马斯克在回应中透露，这一选择并非随意，而是基于对中国文化的深刻理解和个人情感的寄托。

他解释说，在中国文化中，“88”被视为一个极其幸运的数字，其发音与“发发”相近，寓意着财富和成功的双重降临。马斯克还透露，他的三胞胎也是在8月8日出生，如今已经年满17岁，因此这一日期对他来说有着特殊的意义。

马斯克进一步描绘了Robotaxi的未来愿景。他表示，一旦特斯拉的自动驾驶技术获得监管机构的批准，人们将能够轻松召唤特斯拉车辆，并在行程中享受放松、阅读或进行其他活动的自由。他还透露，当车主忙于工作或度假时，这些自动驾驶车辆甚至可以为他们创造收入，潜在地覆盖每月的贷款或租赁成本。

此外，马斯克还计划运营一支由自动驾驶出租车组成的车队，并邀请特斯拉车主加入这一叫车服务中，共同分享自动驾驶技术带来的便利和收益。

然而，他也坦言，这一愿景的实现仍然取决于特斯拉在自动驾驶技术领域的持续努力和突破。目前，特斯拉尚未完全实现自动驾驶汽车的目标，但马斯克对此充满信心，并期待在不远的将来实现这一宏伟蓝图。

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