配音圈大佬授权AI有声剧《凡人修仙传》引发争议

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:近日，知名配音演员赵乾景将自己的声音授权给AI有声剧《凡人修仙传》。由TME天琴实验室开发的琴语引擎利用赵乾景的声音训练出多音色AI人声，实现了一人分饰多角的配音效果。这一创新尝试一经公布便在社交平台上引发了广泛争议。

部分网友对此表示失望，他们自称“小丑”，指出自己刚刚支持过反对AI侵犯真人配音演员权益的行动，转眼间就有配音师将自己的声音授权给了AI。这些网友认为，一次性出售声音可能会损害配音演员的长期利益，而且由于AI采样成本极低且效率极高，这可能会对传统配音演员的生计构成威胁。

另一方面，也有网友从配音艺术和行业发展的角度出发，强调了真人配音的不可替代性。他们认为，传统配音中所蕴含的艺术性和情感表达是AI难以完全复制的。此外，将声音授权给AI还可能压缩新人的生存空间，不利于行业的新鲜血液注入。

这场争议获得了更多关注，当北京互联网法院于4月23日对全国首例“AI声音侵权案”进行一审宣判时。案件的起因是一名配音师发现自己的声音在未经授权的情况下被AI化并出售，其声音被用于影视解说和游戏解说等。

根据《中华人民共和国民法典》第1023条规定，自然人的声音享有与肖像权类似的保护，前提是该声音具有可识别性。在此案中，被告否认侵权，他们认为原告AI化后的声音失去了与原声本人的可识别性。然而，经过法庭勘验和当事人陈述，法官认为原告AI化的声音保持了高度的可识别性，并与原告相联系，最终判决被告侵犯了原告的权利，要求被告书面道歉并赔偿25万元经济损失。

综上所述，AI技术的快速发展给配音行业带来了挑战和机遇。业界需要寻找一种平衡点，让AI技术与传统配音艺术能够共存、互补并共同进步。同时，确保配音演员的权益得到妥善保护，他们的声音和劳动获得合理回报，也是整个行业需要面对的重要课题。

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