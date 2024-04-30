贾跃亭称自己可能是被造谣最多的中国企业家

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:今日，贾跃亭再度通过视频发声，坚决驳斥了一系列针对其个人的不实传闻。

贾跃亭明确表示，有谣言称他和公司历史上偿还的超过100亿美金是通过FF股票债权信托来完成的，这完全是不负责任的谣言。他澄清说，这些巨额资金几乎全部是通过现金方式偿还的，并且在偿还过程中，为了迅速筹集资金，他甚至不惜贱卖和强制拍卖许多资产。

例如，公允价值接近50亿的三家乐视大厦，在拍卖时仅以远低于实际价值的价格成交。多年来，类似的谣言层出不穷，给贾跃亭带来了极大的困扰。

2017年，美国某自媒体曾造谣称贾跃亭在美国设立了一个价值5亿人民币的信托基金，留给其女儿。这一谣言给贾跃亭带来了极大的污名，但他通过法律途径提起了诉讼并最终胜诉，证明了自己的清白。

然而，时至今日，网络上仍充斥着各种谣言和虚假信息，令人痛心的是，这些谣言不仅毫无根据，而且严重扭曲了事实真相。贾跃亭澄清说，他从未为孩子设立过任何5亿的信托基金，也没有其他家庭信托，更没有给家人提供除工资外的任何经济资助。

对此，贾跃亭表示内心深感愧疚，并希望通过自己的努力，未来能够改善家人的经济状况。他强调，多年来，他一直将工作视为生活的全部，经历了投资背叛、商业机密泄露、技术机密被窃取、恶意董事和破产黑帮等各种挑战和陷阱。

贾跃亭坦言，他深知信任和信心不是一朝一夕能够建立的，而他自己可能是中国被造谣最多的企业家之一。他表示，原本不屑于对这些不实传闻进行辟谣，但沉默只会让谣言更加猖獗。因此，他选择勇敢地站出来，讲出真相，捍卫自己的声誉。

最后，贾跃亭呼吁创业者们要勇敢地站出来捍卫自己的权益和声誉。他强调，除了拿起法律武器外，更重要的是不断成长和强大自己，这是最有力的回击方式。

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