AI日报：GPT 2 Chatbot神秘机器人引热议；Kimi上线智能体功能Kimi+；抖音推AI修图产品“星绘”；小红书内测自研大模型“小地瓜”

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1、OpenAI神秘搞事，GPT 2 Chatbot神秘机器人推理碾压GPT-4

这篇文章介绍了一个名为GPT2Chatbot的神秘机器人在LMsys平台上引发热议的情况。机器人的测试效果出奇的好，让人们对其背后的技术产生了浓厚的兴趣。虽然存在关于机器人真实身份的争议，但其表现非常出色，与gpt-4以及opus处于同一水平。LMsys提供了一个竞技场供大家体验这个神秘的GPT2Chatbot。

【AiBase提要：】 ⭐ GPT2Chatbot在LMsys平台引发关注，测试效果优秀。 ⭐ 有猜测认为可能是OpenAI的GPT2微调改造后的模型。 ⭐ LMsys提供竞技场让用户体验这个神秘的GPT2Chatbot。 体验地址：https://chat.lmsys.org/ 详情：https://top.aibase.com/tool/gpt2-chatbot

2、ChatGPT的AI“记忆”功能能够记住付费用户的偏好

ChatGPT推出了“Memory”功能，让聊天机器人更贴近用户，记住用户的偏好并自动应用，提升个性化服务。用户可管理记忆内容，保障隐私需求，提升用户体验。

【AiBase提要：】 🧠Memory”功能允许ChatGPT更持久地存储用户偏好和定制内容。 🧠 用户可以审查和管理ChatPT记录的对话内容，控制记忆。 🧠 通过“Memory”功能，ChatGPT能更深入了解用户需求，升使用体验。 产品入口：https://top.aibase.com/tool/chatgpt

3、Kimi悄悄更新智能体功能Kimi+ 增加小红书爆款生成等功能

Kimi+是Kimi更新的增强版智能体，新增多项实用功能，如商品挑选、学术搜索、旅行规划、小红书爆款生成等。其支持@不同Kimi+接力聊天，提高工作效率。

【AiBase提要:】 🚀 Kimi+是Kimi更新的增强版智能体，功能强大。 💡 新增小红书爆款生成器等实用功能，提供全方位服务。 🔄 支持工作流整合，翻译、改写、生成文案一气呵成，提高工作效率。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/kimi-

4、抖音推出AI相机类产品“星绘”

抖音推出的新APP“星绘”为用户带来全新的视觉体验，通过AI技术实现了AI分身、AI修图和文生图功能，让用户可以轻松创作个性化的照片和图像。

【AiBase提要:】 🌟 星绘APP为用户带来全新的视觉体验，通过AI技术实现了AI分身，让用户可以在不同虚拟场景中生成多种造型的AI照片。 👗 提供多种穿搭、职业体验以及发型更换功能，让用户可以为AI分身打造独特形象。 🎨 支持AIGC创作功能，用户可以轻松切换照片风格，并对照片进行修饰生成全新的AI照片。

5、小红书内测自研大模型“小地瓜” 拓展社交和搜索等新场景

小红书正悄然推进其在人工智能领域的布局，通过自研大模型“小地瓜”和AI技术拓展社交和搜索等新场景，以吸引更多用户。然而，小红书面临如何融入AI元素保持内容生态的挑战。

【AiBase提要:】 🔍 小红书在人工智能领域布局，推进自研大模型“小地瓜”灰度测试。 🤖 AI产品探索由AI创新领军人物和产品核心人物共同推动。 🔒 小红书持高度谨慎态度上线新AI产品，担心影响内容生态。

6、百度搜索推出AI图片助手

百度搜索推出AI图片助手，为用户提供更便捷的修图功能，包括去水印、画质修复、AI扩图等多样化功能。用户可在百度APP上一键涂抹、去除背景中的路人，同时支持在线编辑搜索结果中的图片。百度将在今年5月30日举办的2024百度移动生态万象大会上推出更多基于大模型的产品功能，提升用户搜索体验。

【AiBase提要:】 🎨 百度搜索推出AI图片助手，支持一键涂抹、去除背景中的路人。 🔍 百度搜索将上线「一键抠图」和「一键背景替换」等功能，方便用户修图。 🖼️ 百度搜索的「AI图片助手」提供多样化功能，包括去水印、画质修复、涂抹消除、AI重绘等。

7、ComfyUI插件Steerable Motion更新1.4版本 支持无限量图片输入

Steerable Motion是一个ComfyUI节点，通过批次图像控制视频，提供最佳质量和精确方法引导视频模型进化。1.4版本更新功能显著，支持无限图像输入，显存效率优化，创意控制强大。

【AiBase提要：】 👉 新版本支持无限数量的图像输入，处理100张图像大约只需12.5G显存 👉 该插件特别适合制作闪回或历史发展类动画 👉 提供强大可控性，精确控制每一帧的动画效果 工作流及项目地址：https://top.aibase.com/tool/steerable-motion

8、CharacterAI平替？Anime gf ：一个本地且开源的“动漫女友”平台

Anime gf 是一个本地开源工具，为用户提供了与虚拟角色互动的平台，类似于 CharacterAI。用户可以自定义创建各种角色，支持角色卡片管理、多后端API支持、聊天和消息功能、定制化和主题以及简易安装。

【AiBase提要:】 🤖 用户可以自定义创建具有独特个性和语言风格的虚拟角色。 🔌 支持多后端API，让用户选择最合适的语言模型。 💬 提供聊天和消息功能，允许用户清空历史、回看消息并重新生成回答。 产品入口:https://top.aibase.com/tool/anime-gf

9、谷歌DeepMind新方法Gecko，为测试AI图像生成器引入严格新标准

谷歌DeepMind发布了新的基准Gecko，揭示了当前文本到图像AI评估方法的缺陷，并引入了一个包含超过10万份人类评分的严格新标准。研究人员希望通过Gecko基准的引入，能够更准确地评估和诊断模型的能力，促进AI技术的进一步发展。Gecko为我们展示了如何通过严格测试来区分真假。

【AiBase提要:】 ⭐ 谷歌DeepMind发布新基准Gecko，揭示文本到图像AI评估方法缺陷 ⭐ Gecko基准通过2000个文本提示全面评估模型，提供增强自动评估指标 ⭐ 研究人员希望Gecko基准能帮助真正了解文本到图像AI在实际部署前的能力和局限性 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2404.16820

10、Meta AI 首席科学家：未来 10 年智能手机将过时

未来10至15年内，智能手机将被增强现实眼镜和手环所取代。微软最新发布的 Phi-3是一款具有38亿个参数的强大语言模型，可在智能手机上直接运行。随着技术发展，创新产品如无限 AI 吊坠和 WIZPR 戒指利用人工智能与大型语言模型交互。

【AiBase提要:】 🔍 未来10至15年内，智能手机将被增强现实眼镜和手环所取代。 📱 微软最新发布的 Phi-3具有38亿个参数，可在智能手机上直接运行。 🤖 创新产品如无限 AI 吊坠和 WIZPR 戒指利用人工智能与大型语言模型交互。

11、三星报告利润增长10倍，AI 推动内存芯片市场复苏

在本篇文章中，三星电子上季度营运利润增长10倍，主要受益于人工智能技术的发展，推动计算机内存芯片市场复苏。公司将继续专注于提升旗舰产品 Galaxy S24的销售，集成多项由 AI 驱动的新功能，为用户带来更智能、更便捷的体验。

【AiBase提要:】 ⭐ 三星电子上季度营运利润增长10倍，受益于人工智能技术的发展，推动内存芯片市场复苏。 ⭐ 三星半导体业务首次实现季度盈利，预计内存芯片市场将保持强劲增长，受益于 AI 技术的扩展。 ⭐ 三星将继续专注于提升旗舰产品 Galaxy S24的销售，集成多项由 AI 驱动的新功能，为用户带来更智能、更便捷的体验。

12、前妙鸭产品经理张月光创业公司「沐言智能」获近3亿融资

张月光离开阿里创立新公司「北京沐言智语科技有限公司」成功获得近3亿人民币四轮融资，尽管未发布新产品或验证商业模式，但受到投资人高度认可。投资人称赞张月光在 AIGC 领域的认知和「妙鸭」产品的生成力。

【AiBase提要:】 🚀 张月光离开阿里创立新公司，获得近3亿人民币四轮融资。 💡 「沐言智语」尚未发布新产品或验证商业模式，却吸引众多投资方青睐。 💬 投资人称赞张月光在 AIGC 领域的认知和「妙鸭」产品的生成力。

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