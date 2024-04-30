百度地图车道级地图数据全面开放合作

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:今日，百度地图宣布，自2024年5月1日起，百度地图面向高级辅助驾驶行业，全面开放合作车道级地图数据（简称LD地图）。

百度地图LD轻图已覆盖全国360个地级市、360万公里的高速和城市道路，已完成相关车企的高级辅助驾驶验证和完全无人驾驶验证。

基于LD地图全新发布的车道级导航产品也已上线百度地图APP。

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