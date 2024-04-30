百度地图车道级地图数据全面开放合作

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:今日，百度地图宣布，自2024年5月1日起，百度地图面向高级辅助驾驶行业，全面开放合作车道级地图数据（简称LD地图）。
百度地图LD轻图已覆盖全国360个地级市、360万公里的高速和城市道路，已完成相关车企的高级辅助驾驶验证和完全无人驾驶验证。
基于LD地图全新发布的车道级导航产品也已上线百度地图APP。
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快科技4月30日消息，日前，关于百度于特斯拉合作实现中国版FSD的消息引起广泛关注。虽然官方还没正式官宣，但是种种迹象已经表明了双方的合作关系。甚至还有媒体在自然资源部网站上发现，除了用于车机导航服务的《百度车机地图》（T版），百度地图近期也有多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准。一位知情人士透露，在上述获批的地图中，其中由百度智图科�
百度地图推出了「AI导游」功能，用户可以在景区使用手机打开百度地图，点击左上的「AI导游」按钮即可使用。这个功能可以提供智能讲解，根据用户的实时位置智能送景点讲解，随走随听，让用户在景区游览时更加轻松愉快。限时免费的AI导游功能在五一期间上线，用户可以在景区使用，也可以在百度地图搜索远程感受景区的讲解。
今日午后，百度港股直线拉升，涨超7%。外媒报道称特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图，用于中国版FSD。随着特斯拉Robotaxi的到来，业内也期待百度与特斯拉共同推动自动驾驶技术的普及，加速自动驾驶从示范应用”走向人人可用”，为商业化做最后冲刺。
快科技4月23日消息，百度正式发布了百度地图V20，推出基础版、3D领先版、3D旗舰版、SR智驾版4个版本产品。官方表示，V20真正实现手机地图和车机地图的一体化，让3亿汽车扔掉手机支架。百度地图V20的发布，实现手车完全同步，个性语音包、真车道级导航、实时红绿灯、实时地图等功能全量上车，不限系统互联，为汽车用户打造了一张比手机地图还好用的车机地图。其中，真
在今日举办的百度Apollo智能汽车产品发布会上，百度副总裁尚国斌表示，百度地图V20将在近期全面上线，支持车机端3D车道级导航。非常重磅的是，特斯拉在华的车型将首发搭载该地图，从5月开始，这一更新将陆续推送给新老特斯拉车主。值得一提的是，百度地图V203D领先版、旗舰版、SR智驾版，不仅支持iOS和安卓支持Linux、QX、鸿蒙等系统。
百度地图V20即将全面上线，并特别支持车机端的3D车道级导航功能。这一功能的推出，将为用户提供更加精准、直观的导航体验。随着百度地图V20的全面上线，我们期待看到更多车企和科技企业加入到这一领域，共同推动智能出行技术的发展。
特斯拉将在中国和百度公司合作，由百度提供地图和导航服务，以部署特斯拉称为“全自动驾驶”的系统。TechWeb就此询问百度，截至发稿百度方面尚未对此做出回应。百度美股盘前涨4.88%。
经过漫长等待，OpenAI终于宣布全面开放GPT-4API，这一消息如同一场技术革命的宣告，为生成式AI应用的发展带来了新的契机。GPT-4不仅在创造性方面有所突破具备更强的上下文处理能力，极大地拓展了其应用场景。预计随着时间的推移，GPT-4将在各行各业发挥越来越重要的作用，推动生成式AI应用的发展进程。
日产与百度在线网络技术签署了谅解备忘录，将在人工智能与智能汽车领域展开战略合作的可行性研究。合作内容包括:利用百度在生成式AI方面的优势，共同开发未来技术和商业合作;在中国的日产汽车上搭载百度AI解决方案，推动智能化和电动化发展;共同探索创新技术应用，实现共赢。百度将利用其在AI领域的优势，帮助日产实现智能化突破，为消费者提供更智能、便捷的出行体验。
小米SU7汽车系列将全面配备智能驾驶功能，但消费者对其是否依赖地图数据存在疑问。小米汽车官方给出了明确答复。雷军进一步表示，小米的目标是到2024年进入智能驾驶行业第一阵营。
BlogFox是一个可以从Youtube视频中自动转换成博客文章的工具。它使用Claude Opus模型生成高质量的博客文章，具有与人类写作无法区分的真实性和高度参与度。它还提供了自动生成内部和外部链接、生成高质量的博客图片、编辑文本等功能。通过与Youtube频道连接，可以将Youtube视频嵌入到最终博客中。
Effie是一个写作工具，提供了列表制作、思维导图、笔记记录、有重点的标记式写作等功能。它的主要优点是可以将思维导图和大纲用于可视化想法，并且提供了简洁的写作环境。Effie的定位是提高写作效率。
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SmartPrep AI是一款下一代课程计划生成器，可简化流程，释放无限创造力，减少重复性任务，让教师有更多时间专注于教学。
Hirebee是现代化且增长最快的招聘软件和招聘解决方案。它提供智能化的招聘解决方案，帮助企业更快地招聘到更好的候选人，无论是在本地、全球还是远程。Hirebee的主要优点包括招聘自动化、候选人关系管理、招聘营销和分析报告等功能，使招聘过程更高效、快速和灵活。
APOB是一个AI创造者工具，可以生成独特的AI形象，为用户带来无限的创作可能。它可以用于生成图片和视频，适用于各种用途，包括数字孪生、明星致敬和动漫角色动画等。APOB具有灵活性和创造力，可以根据用户的喜好进行个性化定制。
ScrapeGraphAI是一个使用LLM（大型语言模型）和直接图逻辑来为网站、文档和XML文件创建抓取管道的Python网络爬虫库。用户只需指定想要提取的信息，库就会自动完成这项工作。该库的主要优点在于简化了网络数据抓取的过程，提高了数据提取的效率和准确性。它适用于数据探索和研究目的，但不应被滥用。
databonsai是一个Python库，利用大型语言模型（LLMs）执行数据清洗任务。它提供了一系列工具，包括数据分类、转换和提取，以及对LLM输出的验证，支持批量处理以节省令牌，并且具备重试逻辑以处理速率限制和瞬时错误。
Cognita 是一个开源框架，用于组织 RAG（Retrieval Augmented Generation）代码库，并提供一个前端界面，以便在不同的 RAG 定制中进行实验。它提供了一种简单的方法来组织代码库，使得在本地测试变得容易，同时也能够部署到生产环境中。Cognita 使用 Langchain/Llamaindex 作为底层技术，并提供了一个组织结构，使得每个 RAG 组件都是模块化的、API 驱动的，并且易于扩展。
Llama-3[8B] Meditron V1.0是一款专为生物医学领域设计的8亿参数的大型语言模型（LLM），在Meta发布Llama-3后24小时内完成微调。该模型在MedQA和MedMCQA等标准基准测试中超越了同参数级别的所有现有开放模型，并且接近70B参数级别医学领域领先的开放模型Llama-2[70B]-Meditron的性能。该工作展示了开放基础模型的创新潜力，是确保资源匮乏地区公平参与访问该技术更大倡议的一部分。
Video Mamba Suite 是一个用于视频理解的新型状态空间模型套件，旨在探索和评估Mamba在视频建模中的潜力。该套件包含14个模型/模块，覆盖12个视频理解任务，展示了在视频和视频-语言任务中的高效性能和优越性。
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AI Nudes io是一款使用AI拍摄照片的网站。该产品利用类似于DALL E和ChatGPT的尖端AI技术，通过对数十亿张图像进行训练，生成极其逼真的人体，实现了非常逼真的深度伪造效果。产品具有高度的隐私保护，图像在一周内被删除，不会共享，用户信息匿名，并且采用了高级安全措施保护数据。
Nextpart AI是一个NSFW AI聊天应用程序，利用大型语言模型实现用户与AI角色之间逼真的互动。它具有AI生成语音和图像的能力，提供无过滤的18+对话。产品背景信息、定位和价格等详细信息请访问网站。
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VirtualFantasy.ai是一个让用户连接理想AI伴侣的平台。用户可以选择男性、女性或跨性别的AI角色，并与其展开一段陪伴与理解的旅程，无论什么样的需求都能得到满足，无论是情感支持还是无偏见的对话。VirtualFantasy.ai提供个性化的AI角色生成和互动聊天功能，让用户与他们定制的AI伴侣建立情感和连接。
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