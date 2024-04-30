理想汽车：全新理想L6上市12天 累计定单突破20000台

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:今日，理想汽车公布数据称，全新理想 L6汽车上市12天，累计定单已突破20，000台，6天内累计交付超2000台。

据悉，4月18日，理想L6正式上市，携Pro和Max两款配置车型亮相，价格区间锁定在24.98-27.98万元。

理想L6的车身尺寸达到了4925*1960*1735毫米，轴距更是长达2920毫米，定位为大五座中大型SUV。

在配置上，理想L6全系搭载8295车机芯片、Nappa真皮座椅、两排四座加热通风按摩等豪华配置。其中，Max版更配备了带激光雷达高阶智驾、铂金音响和后排压缩机冰箱等高端配置，进一步提升了驾驶体验和乘坐舒适度。

安全性能方面，理想L6同样表现出色。全系标配9安全气囊，包括前排远端气囊、二排侧耳气囊等，并通过了问界M9同款的大货车追尾碰撞测试。Max版更是配备了夜间AEB紧急制动系统，最高可实现120km/h的刹停速度，为驾驶安全提供了有力保障。

在智能驾驶方面，理想L6提供了两套系统供消费者选择。Pro版以视觉为主，可实现高速NOA功能;而Max版则增加了激光雷达，不仅支持高速驾驶，还支持城市NCA功能，并逐步实现全国范围内的驾驶辅助。

在底盘悬架上，理想L6采用了前双叉臂后多连杆的设计，并配备了CDC连续可变阻尼减振器、液压衬套和随速可变电子助力转向系统等先进配置，为驾驶者提供了稳定而舒适的驾驶体验。

动力系统方面，理想L6全系配备1.5T发动机和前后双电机，系统最大功率达到300千瓦，峰值扭矩高达529牛米。零百加速仅需5.4秒，极速可达180km/h（电子限速）。

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