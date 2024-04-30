​OpenAI与英国金融时报签署合作协议，为ChatGPT提供许可内容

划重点: ⭐️ OpenAI 与英国金融时报合作，允许 ChatGPT 使用其内容 ⭐️ OpenAI 与多家媒体公司合作以改进 AI 模型 ⭐️ 合作意在提升 AI 模型的性能并规避权问题

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:OpenAI 近日宣布与英国知名新闻日报《金融时报》签署战略合作伙伴关系，旨在扩大 ChatGPT 上可用的新闻内容。根据协议，ChatGPT 将以相应查询方式呈现《金融时报》的文章，并附上必要的摘要、引述和链接。双方在一份新闻稿中指出，所有来自《金融时报》网站的信息都将得到适当的归属。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

除了与《金融时报》的合作，OpenAI 还与其他媒体公司达成了类似的协议，以改善其 AI 模型。此举旨在增强训练数据集并提升性能，从而避免侵权问题。在与《金融时报》的最新合作中，研究实验室不仅将在 ChatGPT 上展示来自该网站的文章，并在开新的 AI 产品和功能方面进行合作。

尽管这些合作伙伴关系带来了增益，但 OpenAI 也面临着一些困难。去年，纽约时报曾对其提起侵权诉讼，随后，另外三家美媒体也加入了诉讼，声称 OpenAI 和微软剽窃了它们受版权保护的文章来开发 GPT。在这种背景下，OpenAI 积极寻求与媒体机构合作，以规避版权问题并继续提升 ChatGPT 的领先地位。

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