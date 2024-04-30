CharacterAI平替？Anime gf ：一个本地且开源的“动漫女友”平台

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:Anime gf 是一个本地开源工具，为用户提供了与虚拟角色互动的平台，类似于 CharacterAI。Anime gf 提供了一个用户友好的界面，允许用户在桌面上与虚拟角色互动。你可以自定义创建各种角色，让每个虚拟角色都有自己的独特个性和语言风格。支持通过拖放操作导入和导出角色卡片，方便用户在不同设备或与他人分享。

它具有以下特点:

角色卡片管理:用户可以创建具有独特个性和语言风格的角色卡片，设定角色的背景、个性和对话风格。此外，还有导入/导出功能，允许用户在不同设备间传输角色卡片，或与他人分享。

多后端API支持:Anime gf 支持多个大型语言模型API，包括 OpenAI、Anthropic、Mistral 和 Together AI 等，让用户可以根据需求选择最合适的模型。

聊天和消息功能:用户可以清空或删除聊天历史，重新开始对话。同时，可以回看先前的消息，以及请求系统重新生成不满意的回答。

定制化和主题:项目提供预设主题，并允许用户通过编辑 CSS 文件来创建个性化的用户界面。未来版本将支持直接在应用中编辑主题的功能。

简易安装:用户只需下载安装包并运行安装程序，无需复杂配置即可开始使用。

项目地址：https://github.com/cyanff/anime.gf

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