Nvidia CEO 表示人类工作不会仅因 AI 而消失

划重点: 🤖 Nvidia CEO Jensen Huang 认为 AI 将改变世界 🔄 随着 AI 助力企业，工作岗位将自然扩展 💼 人类工作将在 AI 时代中持续存在

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:Nvidia 首席执行官 黄仁勋认为人类工作不会仅仅因为人工能的兴起而消失。在接受 CBS News 的 “60分钟” 节目采访时，黄仁勋 表示，虽然人工智能正在改变世界，但他并不认为人类的工作岗位会突然消失。他认为随着人工智能助力企业，工作岗位将自然而然地扩展。这一观点揭示了对于人工智能在未来对于就业市场的影响的一种乐观态度。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Nvidia 的芯片正在推动人工智能的革命。作为人工智能行业的领军企业，Nvidia 不仅仅是一家芯片制造商，更是人工智能技术的先驱者。他们的芯片在各种领域发挥着重要作用，包括数据中心、自动驾驶、游戏等。Huang 的表态反映了 Nvidia 对于人工智能技术发展的一深刻理解和自信态度。

尽管人工智能的发展可能会改变一些传统的工作模式，但对于人类工作的持续需求是不可否认的。随着技术的进步和人类社会的发展，新的工作岗位也不断涌现，而人类的创造力和智慧是无法被取代的。因此，即使在人工智能时代，人类的工作仍将继续存在，并且可能会迎来新的发展机遇。

Nvidia CEO 黄仁勋的表态揭示了于人工智能和人类工作关系的一种积极态度，他认为人类工作不会被人工智能完全取代，而是会随着科技的发展而不断演进和扩展。

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