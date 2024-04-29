罗永浩称车企一把手们是笑面虎：吐槽北京车展CEO互捧

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:罗永浩对北京车展车企CEO间亲密互动的真实性提出质疑，这一观点迅速在网络上引发了热烈讨论。

在2024年的北京车展上，小米的雷军和360的周鸿祎无疑成为了备受瞩目的焦点人物。不过，除了他们之外，其他车企的领军人物，如比亚迪的王传福、理想汽车的李想、蔚来的李斌、小鹏汽车的何小鹏等也悉数登场，共同为这场行业盛宴增添了不少色彩。

这些车企的CEO们不仅在自家展台上展示着最新的产品和技术，更是像邻居串门一样，互相参观对方的展台，展现出一种看似友好和谐的交流氛围。

然而，罗永浩对此却持有不同的看法。他认为，既然大家都是造车行业的领军人物，与观众和媒体进行互动已经足够，彼此之间实在没有必要再进行过多的互动。

他更是直言不讳地批评道:“有些竞争对手之间的互动，看起来真的挺假的。也许他们自己觉得这样挺好，但在我看来，总觉得有点奇怪。”罗永浩还特别指出了某些厂商之间互相参观的尴尬场景，直言“这种画风挺怪的”。

罗永浩的这一言论迅速引发了网友们的热议。很多人认为，雷军频繁与周鸿祎、王传福、李想、李斌、何小鹏等人互动，其实是行业内的正常交流，没有必要过于解读。更有网友质疑罗永浩的观点，认为中国品牌应该团结一致，把矛头对准外部竞争，而不是在内部互相猜疑。

总的来说，罗永浩对车企CEO间亲密互动真实性的质疑，虽然引发了热议，但也反映出行业内对于竞争与合作关系的不同看法。

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