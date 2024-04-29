“360AI浏览器”APP正式在苹果App Store上线

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:近日，“360AI浏览器”正式在App Store上线，由360公司推出。这款应用与传统的浏览器和搜索引擎显著不同，为用户带来了一种全新的使用体验。

这款应用最显著的特点在于其强大的AI功能。它不再像传统搜索引擎那样仅向用户展示搜索到的信息，而是直接通过AI技术展示搜索结果。当用户想要获取知识时，无需再繁琐地翻找网页，因为系统会直接呈现用户想要的答案。这种直接呈现答案的方式，无疑大大提升了用户的便捷性。

此外，“360AI浏览器”还具备对PDF、视频、网页等内容进行总结的能力，为用户提供内容看点、对话、翻译、摘要、脑图等多种功能。

在搜索结果展示方面，“360AI浏览器”提供了视频回答、AI搜集并生成的结果、追问、脑图、相关内容、延伸阅读、参考资料等多个版块，为用户提供多样化的信息获取途径。同时，该应用还支持语音搜索功能，用户只需输入语音，系统即可快速呈现搜索结果。

具体功能包括:

360AI 搜索:通过自动总结全网信息，用户无需翻找网页即可高效获取知识。

视频总结:能够快速总结视频要点，提炼精华，并且支持提取字幕、定位视频位置，便于用户找到精彩片段。

PDF 总结:能够一键总结外文文献、报告、论文，无惧语言障碍，让用户获取全球范围内的知识。

网页总结:秒懂万字长文，快速提炼要点，生成思维导图。

下载体验地址：https://top.aibase.com/tool/360ailiulanqiapp

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