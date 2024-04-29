首页 > 业界 > 关键词  > 360AI浏览器最新资讯  > 正文

“360AI浏览器”APP正式在苹果App Store上线

2024-04-29 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:近日，“360AI浏览器”正式在App Store上线，由360公司推出。这款应用与传统的浏览器和搜索引擎显著不同，为用户带来了一种全新的使用体验。

这款应用最显著的特点在于其强大的AI功能。它不再像传统搜索引擎那样仅向用户展示搜索到的信息，而是直接通过AI技术展示搜索结果。当用户想要获取知识时，无需再繁琐地翻找网页，因为系统会直接呈现用户想要的答案。这种直接呈现答案的方式，无疑大大提升了用户的便捷性。

微信截图_20240429155004.png

此外，“360AI浏览器”还具备对PDF、视频、网页等内容进行总结的能力，为用户提供内容看点、对话、翻译、摘要、脑图等多种功能。

搜索结果展示方面，“360AI浏览器”提供了视频回答、AI搜集并生成的结果、追问、脑图、相关内容、延伸阅读、参考资料等多个版块，为用户提供多样化的信息获取途径。同时，该应用还支持语音搜索功能，用户只需输入语音，系统即可快速呈现搜索结果。

具体功能包括:

  • 360AI 搜索:通过自动总结全网信息，用户无需翻找网页即可高效获取知识。

  • 视频总结:能够快速总结视频要点，提炼精华，并且支持提取字幕、定位视频位置，便于用户找到精彩片段。

  • PDF 总结:能够一键总结外文文献、报告、论文，无惧语言障碍，让用户获取全球范围内的知识。

  • 网页总结:秒懂万字长文，快速提炼要点，生成思维导图。

下载体验地址：https://top.aibase.com/tool/360ailiulanqiapp

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM