抖音推出AI相机类产品“星绘” 支持AI分身、 AI修图、文生图功能

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:据Tech星球报道，近期，抖音的Flow部门成功推出了一款名为“星绘”的APP，它是一款AI相机类的产品，为用户带来了全新的视觉体验。

星绘APP不仅可以创建用户的AI分身，还能提供多样化的分身效果定制。用户只需打开星绘APP，上传或拍摄3张头像照片，经过短暂的等待，即可拥有一个基于自己的AI分身。这个分身将穿梭于不同的虚拟世界，如侏罗纪世界、雪地等，并在每个场景中生成多种造型的AI照片，为用户带来全新的视觉享受。

为了让AI分身更具个性化，星绘APP还提供了多种穿搭、职业体验以及发型更换等功能。用户可以根据自己的喜好，为分身打造出独特的形象。

除此之外，星绘APP还拥有AIGC创作功能，用户可以通过上传图片并输入提示词，轻松切换照片风格，如像素风、赛博朋克、日式漫画等。同时，用户还可以对照片内的主体、环境、风格进行修饰，生成全新的AI照片。

值得一提的是，星绘APP还具备文生图功能。用户只需输入一段文字，APP便能根据文字内容生成多张图片。虽然经过多次测试后，发现星绘对部分文字的意思理解仍待提高，但这一功能仍然为用户提供了更多的创作可能性。

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