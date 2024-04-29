报道称，苹果App Store下架三款AI脱衣软件

划重点: ⭐ 苹果从 App Store 中删除了使用生成式 AI 生成裸照的应用程序 ⭐ 应用程序的存在引发了关于 AI 技术潜在危险性的担忧 ⭐ 苹果的应对反应性引发了人们对 App Store 内容审核的关注

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:据404Media报道，苹果已经从 App Store 中移除了三款被宣传为 “艺术生成器” 的应用程序，这些应用在 Instagram 和成人网站上宣传自己可以 “免费脱掉任何女孩的衣服”。

这些应用利用人工智能生成虚假的裸体图像，虽然图像并不显示实际的裸体，但这些应用可以生成可能被用于骚扰、勒索和侵犯隐私的图像。

令人担忧的是，苹果对此的反应是在404Media 分享了这些应用和它们的广告链接之后才采取的。这些应用自2022年以来就一直在 App Store 上线，并在成人网站上宣传 “脱衣” 功能。

报道还指出，如果这些应用从成人网站上删除广告，它们最初是被允许在 App Store 上线的。然而，其中一款应用直到2024年谷歌才将其从 Play Store 中下架。

如今，苹果终于决定将这些应用从 App Store 中删除。然而，令人略感担忧的是，这件事揭示出了 App Store 审核的被动性，以及开发者利用漏洞的潜在可能。

这一事件发生在一个敏感的时刻，苹果即将举行2024年全球开发者大会，预计将就 iOS18和 Siri 做出重大的人工智能公告。苹果一直致力于建立负责任的人工智能发展声誉，甚至还专门购买道德许可的训练数据。

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