甲骨文加强生成式 AI 能力，云计算竞争白热化

划重点: ⭐ 甲骨文3月宣布在财务、供应链、人力资源、销售、营销和服务等应用中嵌入新的生成式 AI 功能。 ⭐ AI 繁荣推动了对云计算服务和数据中心的需求增加。 ⭐ 甲骨文致力于发展生成式 AI 能力，以补充已有的传统 AI 技术。

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:美国多国计算机技术公司甲骨文（Oracle）正加强其生成式 AI 能力，与云计算竞争日益激烈，越来越多的公司加入 AI 领域。AI 繁荣 ——ChatGPT 聊天机器人在2022年11月推出，推动了对云计算服务和数据中心的需求增加，因为 AI 模型训练需要大量数据，而云计算提供了访问庞大数据集的渠道。

甲骨文已经将生成式 AI 功能引入其云基础架构和应用程序，以补充已经嵌入其中的传统 AI 技术。甲骨文应用开发执行副总裁 Rondy Ng 告诉 CNBC:“传统 AI 非常擅长检测模式或预测数字...... 但你无法使用大型语言模型来预测数字。因此，我们将预测数字能力与文字解释能力结合起来。两者结合在一起非常强大，而且两者缺一不可。过去多年里，数字预测部分已经非常成熟。作为产品的一部分，我们将继续发展，并且这个过程不会停止。生成式 AI 目前成为热门话题。”

今年3月，甲骨文宣布在财务、供应链、人力资源、销售、营销和服务等应用程序中嵌入了额外的生成式 AI 功能。这些生成式 AI 功能可以执行诸如生成财务报告和起草职位广告等任务，提高生产效率，降低业务成本，甲骨文表示。

这是继该公司在1月宣布在其技术堆栈中实施生成式 AI 之后的最新举措。

CEO Safra Catz 在3月表示，公司在财务第三季度期间签订了几项 “大型新的云基础设施” 合同。甲骨文表示，云收入同比增长25%，达到51亿美元。

未来市场机会中，埃利森表示，他看到越来越多的国家和地方政府应用将在诸如甲骨文云基础设施等平台上运行，并补充说该公司正在与多个国家就独立区域进行谈判。

甲骨文在3月宣布将在未来10年内在日本投资超过80亿美元，以发展云计算和人工智能基础设施。甲骨文和英伟达（Nvidia）在3月宣布将合作向全球客户提供独立的 AI 解决方案。

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