​奥地利隐私投诉瞄准 OpenAI 的 ChatGPT

划重点: ⭐️ OpenAI 的 ChatGPT 被奥地利的 NOYB 机构投诉，指控其生成式 AI 聊天机器人提供了不准确的信息，可能违反欧盟隐私规定。 ⭐️ 投诉指称 ChatGPT 提供了错误的个人信息，并拒绝更正或删除数据，OpenAI 表示难以修复这一问题。 ⭐️ NOYB 已向奥地利数据保护机构提交投诉，要求调查 OpenAI 的数据处理和采取的措施。

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:微软支持的初创公司 OpenAI 在周一成为了奥地利维权团体 NOYB 的投诉对象，指控其生成式 AI 聊天机器人 ChatGPT 提供了不准确的信息，可能违反欧盟隐私规定。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

NOYB 表示，投诉人是一名公众人物，他向 ChatGPT 询问了自己的生日，但多次收到了错误的信息，而非机器人告知用户它没有必要的数据。该团体称，OpenAI 拒绝了投诉人的要求，拒绝更正或删除数据，并未披露有关数据处理、来源或接收方的任何信息。

NOYB 表示已向奥地利数据保护机构提交投诉，要求调查 OpenAI 的数据处理以及该公司的大型语言模型所处理的个人数据准确性保障措施。NOYB 的数据保护律师玛尔蒂・德・格拉夫在一份声明中表示:“很明显，公司目前无法让像 ChatGPT 这样的聊天机器人遵守欧盟法律，在处理个人数据时。” 她还表示:“如果一个系统无法产生准确和透明的结果，就不能用于生成关于个人的数据。技术必须遵循法律要求，而不是相反。”

OpenAI 此前承认该工具倾向于用 “听起来有道理但不准确或毫无意义的答案” 进行回复，他们认为这是一个难以解决的问题。

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