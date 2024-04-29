蚂蚁集团智能凭证安全产品全项通过信通院能力测评，获评级

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:4月28日，中国信通院“人工智能++”高质量发展研讨会在北京召开。会上，中国信通院发布“可信AI”系列评测结果。蚂蚁集团智能凭证防伪检测安全产品“蚂蚁光鉴”全项通过“可信AI-OCR服务智能化”的评估，获得最高评级（增强级）认证。

蚂蚁光鉴是蚂蚁集团自主研发的智能凭证防伪检测安全产品。该产品依托于蚂蚁十余年的AI技术积淀和专家领域经验，通过OCR（光学字符识别）、深度学习、人脸识别等融合技术，可实现对多场景、多语种、高精度的图文凭证票据自动化检测与识别服务。检测范围包含通用文字识别、通用图片防伪、个人卡证、企业资质、经营资质、行业文档等，累计可支持识别400+项凭证类型，50+种造假手法。

面对日益严峻的Deepfake深度伪造及AIGC假证风险，该产品还将多模智能解析和多模篡改检测等技术融入防伪检测方案，持续构建业内领先的数据生成和防伪检测算法。据了解，该产品可覆盖17种AIGC生成手法和25种面部攻击类型，通过自研的大模型预训练系统进行智能化对抗训练，可大幅度提升深度生成防御检测能力。

目前，该产品已广泛应用于蚂蚁集团风控、生态、商业化场景中，在支付、互金、银行、保险、政务、医疗等领域得到大规模落地，其SaaS服务累计调用量达10亿;相关技术研究获得国内外专利18项，其Deepfake检测能力于2023年通过中国信通院深度伪造视频检测服务能力检验。

在数字化发展过程，互联网平台涌现种类繁多的凭证物料，如企业资质、外籍用户护照、购物小票等。然而，随着AIGC等技术的广泛使用，智能凭证伪造技术门槛急剧下降，黑产用极低成本即可大批量生成任何类型的假证图片，导致业务风险激增。作为将图像信息转换为文字信息的关键技术，OCR技术能在多场景下实现数据信息提取，有效提高业务效率，也能帮助机器更好理解图像和文档，推动AI在图像识别与文档处理领域中的可信化落地，得到业界广泛关注和应用。

本次测评遵循中国信通院发布的《OCR服务智能化分级技术要求和评估方法》，围绕OCR服务的功能特性、性能表现、服务稳健性及隐私安全四大核心维度展开，评估覆盖十余项关键技术指标。比如在性能上，要求即使面临弱光、侧视角、反光、模糊等复杂环境挑战，OCR系统仍需保持高度的识别准确性。蚂蚁光鉴服务均符合要求，并以高达99.45%的识别准确率获得中国信通院“增强级”

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